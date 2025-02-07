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На Луганщині поліг захисник з Франківщини Іван Кульчак

Автор: Lilia
07/02/2025 18:59
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Надвірнянська громада втратила на війні воїна Кульчака Івана. Воїн загинув на Луганському напрямку 27 січня 2025 року

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Про загибель бійця повідомив голова Надвірнянської громади Зіновій Андрійович, передає Правда.іф

Іван Кульчак народився 1 травня 1974 року. Жив у селі Красна Івано-Франківської області. Боєць служив стрільцем-санітаром 3 механізованого відділення однієї з військових частин.

Захисник загинув під час бойового завдання поблизу села Шипилівка Сіверськодонецького району Луганської області.

“У цей гіркий час ми висловлюємо свої щирі співчуття рідним, близьким, друзям та побратимам загиблого і схиляємо голови в скорботі”, — йдеться в дописі.