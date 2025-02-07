В Івано-Франківську вже курсує тролейбус №8 подарований чехами

Другий тролейбус Skoda 24 Tr, з подарованих чеським містом Їглава, виїхав на маршрути Івано-Франківська. Тролейбус курсує під №8.

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Про це пише Правда.іф з посиланням на КП “Електроавтотранс” ІФ

“Нагадаємо, у жовтні минулого року наше підприємство отримало безоплатно 6 тролейбусів цієї моделі. Проте, вони потребують суттєвого ремонту. Працівники КП “Електроавтотранс” ІФ наприкінці грудня минулого року відновили перший такий тролейбус (реєстраційний номер 062)”, – зазначають у підприємстві.

Тим часом на підприємстві триває робота з ремонту ще одного такого “рогача”, завершити який планують у березні.