Довгий час вважався зниклим безвісти: Галицька громада провела в останню дорогу воїна Василя Ткачівського

Галицька громада попрощалась із своїм захисником – уродженцем села Вікторів Василем Ткачівським. Воїн довгий час вважався зниклим безвісти.

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Про це пише Правда.іф з посиланням на Галицьку територіальну громаду

Василь Григорович Ткачівський народився 25 вересня 1977 року в багатодітній сім’ї.Навчався у Вікторівській школі, вивчився на водія, служив в армії. Багато років працював за кордоном, а в середині грудня 2021 року повернувся в Україну.

На захист Батьківщини став у квітні 2022 року. Гранатометник стрілецького взводу стрілецької роти стрілецького батальйону військової частини А1556 Василь Ткачівський воював на різних напрямках: Донеччина, Запоріжжя, Бахмут.

Боронив Україну у найгарячіших точках фронту і віддав за неї найдорожче – життя.

“Молодший сержант Василь Ткачівський 20 грудня 2024 року, відданий військовій присязі на вірність Українському народу, мужньо виконавши свій обов’язок у бою за Україну, її свободу і незалежність, загинув під час мінометного обстрілу в районі населеного пункту Новоандріївка Пологівського району Запорізької області”, – йдеться у дописі

Довгий час вважався зниклим безвісти, а сумну звістку родині повідомили на початку лютого.

У Героя залишився син та три сестри.