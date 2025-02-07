У Франківській громаді за минулий місяць зафіксували 84 постраждалих від домашнього насильства

В Івано-Франківській громаді за перший місяць цього року поліцейські відреагували на сотню звернень щодо домашнього насильства.

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Зафіксували 84 постраждалих — серед них жінки, чоловіки та діти, повідомили у ГУНП області.

“На території Івано-Франківської територіальної громади діє мобільна група працівників поліції, які виїжджають на виклики по домашньому насильству. Від початку поточного року поліцейські мобільної групи відреагували на сотню таких звернень. В яких постраждали 61 жінка, 8 чоловіків та 15 дітей. У поточному році складено 24 адміністративних протоколи за ст. 173-2 (Вчинення домашнього насильства) Кодексу України про адміністративні правопорушення та винесено 52 термінових заборонних приписів стосовно кривдників”, – зазначається у повідомленні.

У поліції додали, що торік в Івано-Франківській громаді склали понад 3 тисяч адміністративних матеріалів та зареєстрували 130 кримінальних проваджень за ст.126-1 (Домашнє насильство) Кримінального кодексу України. 3 918 кривдникам вручені термінові заборонні приписи.

Також у поліції закликали не замовчувати про такі випадки.