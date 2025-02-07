FIЇNKA розкрила, як боролася за фінал Нацвідбору на Євробачення. ВІДЕО

Артистка розповіла, як їй вдалося зібрати вдвічі більше голосів, ніж її головному супернику

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Учасниця Національного відбору на Євробачення 2025 розповіла, як відреагувала на те, що потрапила у фінал конкурсу. Співачка FIЇNKA, яка розповіла про свого чоловіка, зізналася, як сильно на це повпливала підтримка з боку її близьких. Пише Правда.іф з посиланням на Хочу

В інтервʼю проєкту “Ранок вдома” артистка розповіла, що дуже сподівалася на перемогу під час голосування. Ба більше, FIЇNKA заради цього вона навіть святила стрітенську свічку та читала молитви.

Хоч би що там було, результат перевершив усі очікування. Адже FIЇNKA зібрала приголомшливу суму голосів, а саме — майже 80 тисяч. При цьому друге місце посів співак Enleo, який зібрав майже у половину менше голосів — близько 41 тисячі.