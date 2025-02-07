Для ТЦК планують створити правила поведінки щодо поводження з цивільними

Для військовослужбовців ТЦК планують розробити правила щодо поводження з військовозобов’язаними.

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Про це в інтерв’ю заявив начальник управління комунікацій Командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев, пише hromadske.

За його словами, такі правила будуть обов’язковими для всіх, а створити їх планують упродовж лютого. Саранцев наголошує, що ці правила доведуть до всіх військових ТЦК, аби надалі не допустити порушення прав людини й не збурювати суспільство.

«На жаль, так, негатив подекуди трапляється і з боку ТЦК. Але це не залишається непоміченим і не залишається без покарання. Проводяться розслідування, робляться відповідні висновки. Але що робить ворог? Він просто ці питання масштабує і нагнітає», — заявив Саранцев.

Він також додав, що терміни «бусифікація» та «людолови» мають зникнути з повсякденного лексикону українців, це є елементом російської ІПСО.