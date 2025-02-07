У Рогатині затримали 21-річного чоловіка з наркотиками

Поліцейські охорони, які несли службу в місті Рогатин, задокументували факт зберігання наркотиків у 21-річного місцевого мешканця.

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Про це пише Правда.іф з посиланням на Управління поліції охорони в Івано-Франківській області

Сьогодні, близько 15:00 години під час несення служби наряд реагування поліції охорони помітив громадянина, який поводив себе підозріло. Побачивши поліцейських, чоловік почав помітно нервувати, різко змінив напрямок руху та намагався втекти.

“Перевіривши документи та здійснивши поверхневий огляд, поліцейські охорони виявили у громадянина згорток з забороненою речовиною рослинного походження схожою на канабіс.Дану особу було затримано. Затриманим виявився місцевий житель 2004 року народження”, -йдеться у дописі

На місце події поліцейські охорони викликали слідчо-оперативну групу Рогатинського відділення поліції ГУНП Івано-Франківської області для здійснення подальших слідчих дій та встановлення усіх обставин події.