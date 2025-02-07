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Франківцям пропонують понад 900 вакансій
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Франківцям пропонують понад 900 вакансій

Автор: Олег Мамчур
07/02/2025 20:50
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Івано-Франківська філія обласного центру зайнятості пропонує широкий вибір актуальних вакансій для всіх, хто хоче знайти своє місце на ринку праці.

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Вихователі, бухгалтери, касири, кухарі, продавці, слюсарі й водії і ще багато інших. Це все про вільні вакансії, на які можна податися, якщо шукаєте роботу.

Загалом в Івано-Франківську пропонують роботу на 926 вакансій.

Більш детальну інформацію щодо вакансій та консультації з питань працевлаштування можна отримати в Івано-Франківська філія Івано-Франківського ОЦЗ:м. Івано-Франківськ, вул. Набережна ім. В.Стефаника, 34Б тел.0960166198.

Посада (довідник) / Характеристика вакансії кількість вакансій
1222.2(17), майстер 1
1222.2(44), майстер з ремонту 1
1222.2(48), майстер з ремонту приладів та апаратури 2
1222.2(51), майстер з ремонту транспорту 1
1222.2(60), майстер виробничої дільниці 2
1222.2(66), майстер цеху 2
1222.2(A4), начальник зміни (промисловість) 1
1223.2(13), начальник відділу 1
1226.2(11), завідувач складу 2
1226.2(B3), начальник відділу поштового зв’язку 1
1229.6(63), керівник гуртка 3
1229.7(46), заступник начальника відділу 1
1231(2), головний бухгалтер 5
1231(29), менеджер (управитель) 4
1232(10), начальник відділу кадрів 1
1233, директор комерційний 1
1237.2(31), завідувач відділення 1
1239(11), начальник охорони (пожежної, сторожової та ін.) 1
1239(5), завідувач господарства 3
1314(3), керуючий магазином 3
1453, менеджер (управитель) в роздрібній торгівлі побутовими та непродовольчими товарами 3
1454, менеджер (управитель) в роздрібній торгівлі продовольчими товарами 1
1471(1), менеджер (управитель) у сфері операцій з нерухомістю для третіх осіб 1
1475.4(3), менеджер (управитель) із збуту 8
1475.4(4), менеджер (управитель) з адміністративної діяльності 1
1475.4(8), менеджер (управитель) з маркетингу 1
1477.1, менеджер (управитель) з персоналу 1
2113.2(3), хімік 1
2131.2(11), інженер з комп’ютерних систем 1
2132.2(4), програміст 1
2132.2, інженер-програміст 2
2141.2, архітектор 1
2142.2(11), інженер з технічного нагляду (будівництво) 1
2142.2(8), інженер-проектувальник 2
2144.2(8), інженер-електронік 2
2149.2(19), інженер з якості 1
2149.2(34), інженер з транспорту 1
2149.2(46), конструктор одягу 1
2149.2(48), інженер 3
2149.2(50), інженер-технолог 4
2149.2(51), інженер з охорони праці 3
2211.2(11), мікробіолог 1
2213.2(2), агроном 1
2213.2(29), інженер-гідротехнік 2
2221.2(25), лікар-офтальмолог 1
2221.2(26), лікар-педіатр 1
2221.2(36), лікар-ортопед-травматолог 1
2221.2(51), лікар-кардіолог 1
2221.2(56), лікар-психолог 1
2221.2(57), лікар-психотерапевт 1
2222.2, лікар-стоматолог 2
2222.2, лікар-стоматолог 1
2223.2(2), лікар ветеринарної медицини 1
2224.2(8), фармацевт 5
2229.2(3), лікар-лаборант 1
2229.2(30), ерготерапевт 2
2320(10), вчитель закладу загальної середньої освіти 8
2332(5), вихователь закладу дошкільної освіти 10
2340(5), вчитель-дефектолог 1
2419.2(13), експерт із зовнішньоекономічних питань 1
2419.2(6), фахівець з методів розширення ринку збуту (маркетолог) 1
2419.3(3), спеціаліст-бухгалтер 1
2419.3(4), спеціаліст-юрисконсульт 1
2419.3, спеціаліст державної служби (місцевого самоврядування) 1
2431.1(2), науковий співробітник (архівна справа, музеєзнавство) 1
2431.2(2), архівіст 1
2432.2(3), бібліотекар 3
2441.2(3), економіст 4
2444.2(2), перекладач 1
2445.2(3), практичний психолог 2
2445.2, психолог 4
2446.2(2), фахівець із соціальної роботи 1
2446.2(6), соціальний працівник 1
2452.2(29), стильмейкер 1
2452.2(30), дизайнер графічних робіт 3
2452.2(37), дизайнер тканини 1
2455.2(26), керівник музичний 5
3111, лаборант (хімічні та фізичні дослідження) 1
3112(12), кошторисник 2
3113(10), електрик дільниці 4
3113(11), електрик цеху 2
3113(13), електромеханік 1
3113(24), електромеханік дільниці 3
3113(36), технік-електрик 1
3114(13), технік з сигналізації 1
3115(25), механік з ремонту транспорту 3
3115(39), теплотехнік 1
3119(33), технік 1
3119(63), технік-технолог (текстильна та легка промисловість) 1
3121(2), фахівець з комп’ютерної графіки (дизайну) 2
3152(6), інженер з технічного нагляду 1
3221(4), фельдшер 1
3224(2), оптометрист 1
3225(4), помічник лікаря-стоматолога 1
3226(2), масажист 3
3226(2), масажист 2
3226(5), фахівець з фізичної реабілітації 1
3228(7), асистент фармацевта 6
3229(3), логопед 2
3231(11), сестра медична (брат медичний) зі стоматології 4
3231(2), сестра медична (брат медичний) 4
3231(2), сестра медична (брат медичний) 15
3231(6), сестра медична (брат медичний) з дієтичного харчування 2
3330(11), асистент вчителя 2
3330(9), асистент вихователя закладу дошкільної освіти 10
3340(44), інструктор підривних робіт 1
3340, вихователь 8
3415(14), мерчендайзер 1
3415(3), агент торговельний 1
3415(5), представник торговельний 1
3422(7), експедитор 7
3422(8), експедитор транспортний 1
3423(2), інспектор з кадрів 2
3423(4), фахівець з найму робочої сили 2
3431, інспектор з контролю за виконанням доручень 1
3433, бухгалтер 22
3439(11), інспектор з військового обліку 1
3439(26), фахівець 7
3472(2), диктор 1
3474(20), організатор культурно-дозвіллєвої діяльності 1
3475(18), інструктор з фізкультури 3
3550, технік-технолог з виробництва борошняних, кондитерських виробів та харчоконцентратів 1
3570(1), шеф-кухар 1
3570, технік-технолог з технології харчування 1
4112(3), оператор комп’ютерного набору 3
4115(3), секретар 3
4131(4), службовець на складі (комірник) 7
4133(4), черговий по вокзалу 2
4142(10), листоноша (поштар) 4
4211(6), касир торговельного залу 19
4212(9), касир-операціоніст 5
4215(3), паркувальник 1
4222(15), офіс-адміністратор 1
4222, адміністратор 20
4223(5), оператор поштового зв’язку 5
5111(6), черговий по залу (вокзалу, залізничного агентства обслуговування пасажирів) 2
5121, комендант 1
5122(2), кухар 42
5122(3), кухар дитячого харчування 2
5122, виробник харчових напівфабрикатів 2
5123(17), бариста 16
5123(2), буфетник 2
5123(4), офіціант 11
5123, бармен 4
5131(2), помічник вихователя 7
5132, молодша медична сестра (мол. мед. брат) (санітарка, санітарка-прибирал., санітарка-буфетниця та ін.) 6
5141(10), перукар (перукар – модельєр) 3
5141(4), візажист 1
5141(7), косметик 1
5141(9), манікюрник 2
5142, покоївка 2
5169(18), сапер (розмінування) 1
5169(3), охоронник 3
5220(12), продавець-консультант 34
5220(3), продавець непродовольчих товарів 9
5220(4), продавець продовольчих товарів 34
6131(3), робітник з комплексного обслуговування сільськогосподарського виробництва 1
7120(2), монтажник будівельний 1
7122(2), муляр 4
7123(1), бетоняр 2
7129(12), робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків 9
7129(16), монтажник -складальник алюмінієвих конструкцій 2
7129(17), монтажник -складальник металопластикових конструкцій 1
7131(1), покрівельник рулонних покрівель та покрівель із штучних матеріалів 1
7133(4), штукатур 5
7136(17), слюсар-сантехнік 9
7137(1), електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж 1
7141(3), маляр 7
7142(3), опоряджувальник виробів з деревини 3
7142(5), фарбувальник приладів і деталей 1
7212(10), електрозварник ручного зварювання 3
7212(5), електрогазозварник  5
7212.2(3), газорізальник 1
7213(1), бляхар 1
7213(4), рихтувальник кузовів 2
7214(16), слюсар із складання металевих конструкцій 1
7215(5), стропальник 1
7216(1), водолаз 1
7223(40), налагоджувальник устаткування у виробництві харчової продукції 1
7231(5), слюсар з ремонту колісних транспортних засобів 12
7233(24), монтажник систем вентиляції, кондиціювання повітря, пневмотранспорту й аспірації 2
7233(58), слюсар з механоскладальних робіт 3
7233(90), слюсар-ремонтник 7
7239(13), майстер з монтажу, обслуговування, ремонту та налагодження теплових насосів 1
7239(5), авторемонтник 3
7241(101), слюсар-електрик з ремонту електроустаткування 6
7241(28), електромонтажник силових мереж та електроустаткування 1
7241(36), електромонтер з експлуатації розподільних мереж 3
7241(50), електромонтер з ремонту та обслуговування апаратури та пристроїв зв’язку 2
7241(51), електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 7
7242(28), регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів 2
7245(1), електромонтажник з кабельних мереж 1
7245(3), монтажник зв’язку-кабельник 1
7249(3), електромонтажник будівельний 1
7311(80), сортувальник виробів, сировини та матеріалів 1
7322(33), склодув 1
7323(2), розмалювальник по склу 1
7331(33), флорист 4
7346(16), термодрукар 1
7411(16), обвалювальник тушок птиці 2
7411(23), оброблювач риби 1
7411(7), готувач фаршу 2
7412(14), формувальник тіста 2
7412(5), кондитер 5
7412(9), пекар 18
7415(12), сортувальник у виробництві харчової продукції (змішування продуктів харчування танапоїв) 1
7421(8), сортувальник матеріалів та виробів з деревини 5
7422(13), столяр 3
7423(2), верстатник деревообробних верстатів 3
7423(6), заточувальник деревообробного інструменту 2
7435(2), закрійник 1
7435(6), розкрійник 2
7436(7), швачка 9
8111(10), машиніст екскаватора 2
8112(54), шліфувальник-полірувальник виробів з каменю 1
8131(88), сортувальник напівфабрикатів та виробів 1
8139(10), виробник абразивних дисків та полірувальних виробів 1
8155(11), оператор заправних станцій 2
8162(15), оператор котельні 4
8162(3), машиніст (кочегар) котельної 3
8162(4), машиніст котлів 2
8211(13), верстатник спеціальних металообробних верстатів 1
8211(37), оператор автоматичних та напівавтоматичнихліній верстатів та установок 2
8211(39), оператор верстатів з програмним керуванням 1
8211(62), токар 2
8211(69), фрезерувальник 1
8231(17), вулканізаторник 1
8232(68), комплектувальник 2
8232(81), машиніст екструдера 1
8240(6), верстатник спеціальних деревообробних верстатів 2
8251(23), оператор друкарського устаткування 1
8251(3), друкар високого друкування 1
8261(28), настелювач (швацьке виробництво) 1
8263(1), вишивальник 1
8271(35), оператор коптильної установки 1
8272(36), оператор лінії виробництва морозива 2
8276(10), оператор виробничої дільниці 2
8284(6, монтувальник шин 3
8285(4), складальник деталей та виробів 1
8290(30), машиніст сцени 1
8290(54), слюсар-складальник радіоелектронної апаратури та приладів 1
8322(1), водій автотранспортних засобів 26
8331(15), тракторист 1
8332(1), асфальтобетонник 2
8332(27), машиніст екскаватора одноковшового 1
8332(36), машиніст крана автомобільного 1
8333(13), машиніст крана (кранівник) 1
8333(4), ліфтер 1
8333(6), машиніст автовишки та автогідропідіймача 1
8334(2), водій навантажувача 1
9132(2), кухонний робітник 16
9132(3), мийник посуду 12
9132(6), прибиральник виробничих приміщень 3
9132(7), прибиральник службових приміщень 30
9142(3), мийник-прибиральник рухомого складу 3
9152(4), сторож 4
9152(5), швейцар 1
9152, гардеробник 1
9161(2), робітник з благоустрою 4
9161(5), приймальник побутових відходів 1
9162(3), робітник з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями 2
9162(4), прибиральник територій 2
9162, двірник 13
9211(5), замірник 1
9321(13), монтажник 1
9322(177), підсобний робітник 12
9322(265), станційний робітник 1
9322(297), укладальник-пакувальник 3
9333, вантажник 11