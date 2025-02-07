Франківцям пропонують понад 900 вакансій

Івано-Франківська філія обласного центру зайнятості пропонує широкий вибір актуальних вакансій для всіх, хто хоче знайти своє місце на ринку праці.

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Вихователі, бухгалтери, касири, кухарі, продавці, слюсарі й водії і ще багато інших. Це все про вільні вакансії, на які можна податися, якщо шукаєте роботу.

Загалом в Івано-Франківську пропонують роботу на 926 вакансій.

Більш детальну інформацію щодо вакансій та консультації з питань працевлаштування можна отримати в Івано-Франківська філія Івано-Франківського ОЦЗ:м. Івано-Франківськ, вул. Набережна ім. В.Стефаника, 34Б тел.0960166198.