Франківцям пропонують понад 900 вакансій

Івано-Франківська філія обласного центру зайнятості пропонує широкий вибір актуальних вакансій для всіх, хто хоче знайти своє місце на ринку праці.
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Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Вихователі, бухгалтери, касири, кухарі, продавці, слюсарі й водії і ще багато інших. Це все про вільні вакансії, на які можна податися, якщо шукаєте роботу.
Загалом в Івано-Франківську пропонують роботу на 926 вакансій.
Більш детальну інформацію щодо вакансій та консультації з питань працевлаштування можна отримати в Івано-Франківська філія Івано-Франківського ОЦЗ:м. Івано-Франківськ, вул. Набережна ім. В.Стефаника, 34Б тел.0960166198.
|Посада (довідник) / Характеристика вакансії
|кількість вакансій
|1222.2(17), майстер
|1
|1222.2(44), майстер з ремонту
|1
|1222.2(48), майстер з ремонту приладів та апаратури
|2
|1222.2(51), майстер з ремонту транспорту
|1
|1222.2(60), майстер виробничої дільниці
|2
|1222.2(66), майстер цеху
|2
|1222.2(A4), начальник зміни (промисловість)
|1
|1223.2(13), начальник відділу
|1
|1226.2(11), завідувач складу
|2
|1226.2(B3), начальник відділу поштового зв’язку
|1
|1229.6(63), керівник гуртка
|3
|1229.7(46), заступник начальника відділу
|1
|1231(2), головний бухгалтер
|5
|1231(29), менеджер (управитель)
|4
|1232(10), начальник відділу кадрів
|1
|1233, директор комерційний
|1
|1237.2(31), завідувач відділення
|1
|1239(11), начальник охорони (пожежної, сторожової та ін.)
|1
|1239(5), завідувач господарства
|3
|1314(3), керуючий магазином
|3
|1453, менеджер (управитель) в роздрібній торгівлі побутовими та непродовольчими товарами
|3
|1454, менеджер (управитель) в роздрібній торгівлі продовольчими товарами
|1
|1471(1), менеджер (управитель) у сфері операцій з нерухомістю для третіх осіб
|1
|1475.4(3), менеджер (управитель) із збуту
|8
|1475.4(4), менеджер (управитель) з адміністративної діяльності
|1
|1475.4(8), менеджер (управитель) з маркетингу
|1
|1477.1, менеджер (управитель) з персоналу
|1
|2113.2(3), хімік
|1
|2131.2(11), інженер з комп’ютерних систем
|1
|2132.2(4), програміст
|1
|2132.2, інженер-програміст
|2
|2141.2, архітектор
|1
|2142.2(11), інженер з технічного нагляду (будівництво)
|1
|2142.2(8), інженер-проектувальник
|2
|2144.2(8), інженер-електронік
|2
|2149.2(19), інженер з якості
|1
|2149.2(34), інженер з транспорту
|1
|2149.2(46), конструктор одягу
|1
|2149.2(48), інженер
|3
|2149.2(50), інженер-технолог
|4
|2149.2(51), інженер з охорони праці
|3
|2211.2(11), мікробіолог
|1
|2213.2(2), агроном
|1
|2213.2(29), інженер-гідротехнік
|2
|2221.2(25), лікар-офтальмолог
|1
|2221.2(26), лікар-педіатр
|1
|2221.2(36), лікар-ортопед-травматолог
|1
|2221.2(51), лікар-кардіолог
|1
|2221.2(56), лікар-психолог
|1
|2221.2(57), лікар-психотерапевт
|1
|2222.2, лікар-стоматолог
|2
|2222.2, лікар-стоматолог
|1
|2223.2(2), лікар ветеринарної медицини
|1
|2224.2(8), фармацевт
|5
|2229.2(3), лікар-лаборант
|1
|2229.2(30), ерготерапевт
|2
|2320(10), вчитель закладу загальної середньої освіти
|8
|2332(5), вихователь закладу дошкільної освіти
|10
|2340(5), вчитель-дефектолог
|1
|2419.2(13), експерт із зовнішньоекономічних питань
|1
|2419.2(6), фахівець з методів розширення ринку збуту (маркетолог)
|1
|2419.3(3), спеціаліст-бухгалтер
|1
|2419.3(4), спеціаліст-юрисконсульт
|1
|2419.3, спеціаліст державної служби (місцевого самоврядування)
|1
|2431.1(2), науковий співробітник (архівна справа, музеєзнавство)
|1
|2431.2(2), архівіст
|1
|2432.2(3), бібліотекар
|3
|2441.2(3), економіст
|4
|2444.2(2), перекладач
|1
|2445.2(3), практичний психолог
|2
|2445.2, психолог
|4
|2446.2(2), фахівець із соціальної роботи
|1
|2446.2(6), соціальний працівник
|1
|2452.2(29), стильмейкер
|1
|2452.2(30), дизайнер графічних робіт
|3
|2452.2(37), дизайнер тканини
|1
|2455.2(26), керівник музичний
|5
|3111, лаборант (хімічні та фізичні дослідження)
|1
|3112(12), кошторисник
|2
|3113(10), електрик дільниці
|4
|3113(11), електрик цеху
|2
|3113(13), електромеханік
|1
|3113(24), електромеханік дільниці
|3
|3113(36), технік-електрик
|1
|3114(13), технік з сигналізації
|1
|3115(25), механік з ремонту транспорту
|3
|3115(39), теплотехнік
|1
|3119(33), технік
|1
|3119(63), технік-технолог (текстильна та легка промисловість)
|1
|3121(2), фахівець з комп’ютерної графіки (дизайну)
|2
|3152(6), інженер з технічного нагляду
|1
|3221(4), фельдшер
|1
|3224(2), оптометрист
|1
|3225(4), помічник лікаря-стоматолога
|1
|3226(2), масажист
|3
|3226(2), масажист
|2
|3226(5), фахівець з фізичної реабілітації
|1
|3228(7), асистент фармацевта
|6
|3229(3), логопед
|2
|3231(11), сестра медична (брат медичний) зі стоматології
|4
|3231(2), сестра медична (брат медичний)
|4
|3231(2), сестра медична (брат медичний)
|15
|3231(6), сестра медична (брат медичний) з дієтичного харчування
|2
|3330(11), асистент вчителя
|2
|3330(9), асистент вихователя закладу дошкільної освіти
|10
|3340(44), інструктор підривних робіт
|1
|3340, вихователь
|8
|3415(14), мерчендайзер
|1
|3415(3), агент торговельний
|1
|3415(5), представник торговельний
|1
|3422(7), експедитор
|7
|3422(8), експедитор транспортний
|1
|3423(2), інспектор з кадрів
|2
|3423(4), фахівець з найму робочої сили
|2
|3431, інспектор з контролю за виконанням доручень
|1
|3433, бухгалтер
|22
|3439(11), інспектор з військового обліку
|1
|3439(26), фахівець
|7
|3472(2), диктор
|1
|3474(20), організатор культурно-дозвіллєвої діяльності
|1
|3475(18), інструктор з фізкультури
|3
|3550, технік-технолог з виробництва борошняних, кондитерських виробів та харчоконцентратів
|1
|3570(1), шеф-кухар
|1
|3570, технік-технолог з технології харчування
|1
|4112(3), оператор комп’ютерного набору
|3
|4115(3), секретар
|3
|4131(4), службовець на складі (комірник)
|7
|4133(4), черговий по вокзалу
|2
|4142(10), листоноша (поштар)
|4
|4211(6), касир торговельного залу
|19
|4212(9), касир-операціоніст
|5
|4215(3), паркувальник
|1
|4222(15), офіс-адміністратор
|1
|4222, адміністратор
|20
|4223(5), оператор поштового зв’язку
|5
|5111(6), черговий по залу (вокзалу, залізничного агентства обслуговування пасажирів)
|2
|5121, комендант
|1
|5122(2), кухар
|42
|5122(3), кухар дитячого харчування
|2
|5122, виробник харчових напівфабрикатів
|2
|5123(17), бариста
|16
|5123(2), буфетник
|2
|5123(4), офіціант
|11
|5123, бармен
|4
|5131(2), помічник вихователя
|7
|5132, молодша медична сестра (мол. мед. брат) (санітарка, санітарка-прибирал., санітарка-буфетниця та ін.)
|6
|5141(10), перукар (перукар – модельєр)
|3
|5141(4), візажист
|1
|5141(7), косметик
|1
|5141(9), манікюрник
|2
|5142, покоївка
|2
|5169(18), сапер (розмінування)
|1
|5169(3), охоронник
|3
|5220(12), продавець-консультант
|34
|5220(3), продавець непродовольчих товарів
|9
|5220(4), продавець продовольчих товарів
|34
|6131(3), робітник з комплексного обслуговування сільськогосподарського виробництва
|1
|7120(2), монтажник будівельний
|1
|7122(2), муляр
|4
|7123(1), бетоняр
|2
|7129(12), робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків
|9
|7129(16), монтажник -складальник алюмінієвих конструкцій
|2
|7129(17), монтажник -складальник металопластикових конструкцій
|1
|7131(1), покрівельник рулонних покрівель та покрівель із штучних матеріалів
|1
|7133(4), штукатур
|5
|7136(17), слюсар-сантехнік
|9
|7137(1), електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж
|1
|7141(3), маляр
|7
|7142(3), опоряджувальник виробів з деревини
|3
|7142(5), фарбувальник приладів і деталей
|1
|7212(10), електрозварник ручного зварювання
|3
|7212(5), електрогазозварник
|5
|7212.2(3), газорізальник
|1
|7213(1), бляхар
|1
|7213(4), рихтувальник кузовів
|2
|7214(16), слюсар із складання металевих конструкцій
|1
|7215(5), стропальник
|1
|7216(1), водолаз
|1
|7223(40), налагоджувальник устаткування у виробництві харчової продукції
|1
|7231(5), слюсар з ремонту колісних транспортних засобів
|12
|7233(24), монтажник систем вентиляції, кондиціювання повітря, пневмотранспорту й аспірації
|2
|7233(58), слюсар з механоскладальних робіт
|3
|7233(90), слюсар-ремонтник
|7
|7239(13), майстер з монтажу, обслуговування, ремонту та налагодження теплових насосів
|1
|7239(5), авторемонтник
|3
|7241(101), слюсар-електрик з ремонту електроустаткування
|6
|7241(28), електромонтажник силових мереж та електроустаткування
|1
|7241(36), електромонтер з експлуатації розподільних мереж
|3
|7241(50), електромонтер з ремонту та обслуговування апаратури та пристроїв зв’язку
|2
|7241(51), електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування
|7
|7242(28), регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів
|2
|7245(1), електромонтажник з кабельних мереж
|1
|7245(3), монтажник зв’язку-кабельник
|1
|7249(3), електромонтажник будівельний
|1
|7311(80), сортувальник виробів, сировини та матеріалів
|1
|7322(33), склодув
|1
|7323(2), розмалювальник по склу
|1
|7331(33), флорист
|4
|7346(16), термодрукар
|1
|7411(16), обвалювальник тушок птиці
|2
|7411(23), оброблювач риби
|1
|7411(7), готувач фаршу
|2
|7412(14), формувальник тіста
|2
|7412(5), кондитер
|5
|7412(9), пекар
|18
|7415(12), сортувальник у виробництві харчової продукції (змішування продуктів харчування танапоїв)
|1
|7421(8), сортувальник матеріалів та виробів з деревини
|5
|7422(13), столяр
|3
|7423(2), верстатник деревообробних верстатів
|3
|7423(6), заточувальник деревообробного інструменту
|2
|7435(2), закрійник
|1
|7435(6), розкрійник
|2
|7436(7), швачка
|9
|8111(10), машиніст екскаватора
|2
|8112(54), шліфувальник-полірувальник виробів з каменю
|1
|8131(88), сортувальник напівфабрикатів та виробів
|1
|8139(10), виробник абразивних дисків та полірувальних виробів
|1
|8155(11), оператор заправних станцій
|2
|8162(15), оператор котельні
|4
|8162(3), машиніст (кочегар) котельної
|3
|8162(4), машиніст котлів
|2
|8211(13), верстатник спеціальних металообробних верстатів
|1
|8211(37), оператор автоматичних та напівавтоматичнихліній верстатів та установок
|2
|8211(39), оператор верстатів з програмним керуванням
|1
|8211(62), токар
|2
|8211(69), фрезерувальник
|1
|8231(17), вулканізаторник
|1
|8232(68), комплектувальник
|2
|8232(81), машиніст екструдера
|1
|8240(6), верстатник спеціальних деревообробних верстатів
|2
|8251(23), оператор друкарського устаткування
|1
|8251(3), друкар високого друкування
|1
|8261(28), настелювач (швацьке виробництво)
|1
|8263(1), вишивальник
|1
|8271(35), оператор коптильної установки
|1
|8272(36), оператор лінії виробництва морозива
|2
|8276(10), оператор виробничої дільниці
|2
|8284(6, монтувальник шин
|3
|8285(4), складальник деталей та виробів
|1
|8290(30), машиніст сцени
|1
|8290(54), слюсар-складальник радіоелектронної апаратури та приладів
|1
|8322(1), водій автотранспортних засобів
|26
|8331(15), тракторист
|1
|8332(1), асфальтобетонник
|2
|8332(27), машиніст екскаватора одноковшового
|1
|8332(36), машиніст крана автомобільного
|1
|8333(13), машиніст крана (кранівник)
|1
|8333(4), ліфтер
|1
|8333(6), машиніст автовишки та автогідропідіймача
|1
|8334(2), водій навантажувача
|1
|9132(2), кухонний робітник
|16
|9132(3), мийник посуду
|12
|9132(6), прибиральник виробничих приміщень
|3
|9132(7), прибиральник службових приміщень
|30
|9142(3), мийник-прибиральник рухомого складу
|3
|9152(4), сторож
|4
|9152(5), швейцар
|1
|9152, гардеробник
|1
|9161(2), робітник з благоустрою
|4
|9161(5), приймальник побутових відходів
|1
|9162(3), робітник з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями
|2
|9162(4), прибиральник територій
|2
|9162, двірник
|13
|9211(5), замірник
|1
|9321(13), монтажник
|1
|9322(177), підсобний робітник
|12
|9322(265), станційний робітник
|1
|9322(297), укладальник-пакувальник
|3
|9333, вантажник
|11