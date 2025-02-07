Мобільні вогневі групи на Прикарпатті тренуються збивати “Шахеди” на унікальному тренажері. ВІДЕО

Копію ворожого безпілотника, яким росія тероризує українські міста, створили вітчизняні винахідники. Все, аби мобільно-вогневі групи могли відпрацьовувати на ньому навички.

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Військові повітряних сил кажуть, що збити шахед не складно, проблема — його вчасно виявити. Саме для цього і створили тренажер. Має його наразі лише одна льотна бригада.

“Шахед вже може бути над нами, а звук ми чуємо позаду. Звук у нього трошечки йде з запізненням, тому важко працювати вночі”,- пояснює військовий з позивним “Месі”.

Побачити ворожий шахед у нічному, а часто ще й хмарному небі ще та удача. І це попри те, що зараз мобільні вогневі групи оснащені ліхтарями, проекторами, лазерами та тепловізорами.

Для однієї групи є 10-15 секунд, щоб уразити ціль, адже він летить на високій швидкості. За словами військових, влучити у ціль для них не проблема, адже всі мають бойовий досвід. Складніше — його вчасно виявити.

Тренажер — це безпілотний авіаційний комплекс Ft1, точнісінька, але трохи зменшена копія Шахеда.