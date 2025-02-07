Келлог заявив, що Трамп готовий посилити санкції проти росії, щоб закінчити війну

Президент США Дональд Трамп готовий посилити санкції проти росії, щоб покласти край її війні проти України.

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Про це в інтерв’ю The New York Post сказав спеціальний представник Трампа Кіт Келлог.

Келлог оцінив болючість санкцій проти росії «лише на трійку» за шкалою від одного до десяти.

«Ви справді могли б посилити санкції — особливо останні санкції [спрямовані на видобуток та експорт нафти. Це відкрило простір для дій. І якщо є хтось, хто розуміє, що таке важелі впливу, то це президент Дональд Трамп. І ви можете побачити це через те, що він нещодавно зробив [у вирішенні інших іноземних проблем]», – сказав Келлог.

Вона також розкритикувала стратегію адміністрації Джо Байдена, яка обіцяла надавати Україні допомогу «стільки, скільки потрібно»: «Це не стратегія, це наклейка на бампер».

За словами Келлога, мета полягає в тому, щоб покласти край насильству, перш ніж починати переговори про мирне врегулювання, оскільки «з цієї війни не вийдеш, вбиваючи».

«Для росії це як би в ДНК військових операцій — по суті, ви боретеся на виснаження. Якщо ви подивитеся на історію, ви ніколи не захочете вплутуватися в боротьбу на виснаження з росіянами, бо саме так вони воюють. Вони до цього звикли. Я маю на увазі, що ця країна була готова втратити і втратила 700 тисяч людей у Сталінградській битві за шість місяців, і вони не моргнули оком. І тому тиск не може бути просто воєнним. Ви маєте чинити економічний тиск, ви маєте чинити дипломатичний тиск, якийсь тип воєнного тиску…», – пояснив він.

Обом сторонам при цьому, додав Келлог, доведеться піти на поступки.