У Чернівцях під час проходження ВЛК помер 32-річний чоловік

На територій Чернівецького обласного ТЦК та СП під час проходження ВЛК помер чоловік. Коли медики прибули на місце, він вже був мертвий.

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Про це пише Правда.іф з посиланням на Омбудсмана Дмитра Лубінця.

Цю інформацію виявили під час моніторингу соціальних мереж. Також при перегляді офіційних сторінок Чернівецького обласного ТЦК та СП та ГУ Національної поліції в Чернівецькій області встановили, що інцидент стався вранці 7 лютого 2025 року.

“З метою з’ясування всіх обставин справи, моя Представниця в Чернівецькій області Ірина Ісопенко скерувала листи до Чернівецького обласного ТЦК та СП, Чернівецького зонального відділу ВСП та ГУ Національної поліції в Чернівецькій області”, – стверджує Омбудсман.

За його словами, попередньо відомо, що правоохоронні органи виявили місцевого жителя, який перебував у розшуку за ухилення від мобілізації. Чоловіка запросили для уточнення військово-облікової інформації, на що він погодився. Проте під час проходження ВЛК його стан різко погіршився, і він знепритомнів.

Згідно з інформацією гендиректора обласного центру екстреної медичної допомоги, бригада медиків застала чоловіка в стані клінічної смерті. Реанімаційні дії не допомогли. Тіло направили на судмедекспертизу для з’ясування причини смерті. Слідчі органи розпочали досудове розслідування, кваліфікуючи подію як “природну смерть”.