На Франківщині провели до місця останнього спочинку бійця Каверзіна Івана

Сьогодні Галицька громада провела в останню дорогу свого захисника – уродженця села Блюдники Івана Каверзіна.

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Пише Правда.іф з посиланням на Галицька територіальна громада.

Пішов служити 24 лютого 2022 року добровольцем у 114 бригаду в.ч. А1349 Повітряних сил.

15 серпня 2024 року був відкомандирований в Сумську область. 25 січня був переведений у в.ч. А1126 (25 бригада, 11 рота, 3 окремий десантно-штурмовий батальйон) у село Котлине Покровського району.

Нагороджений медаллю «Учасник бойових дій».

Молодший сержант, командир бойової машини, командир відділення Іван Каверзін, відданий присязі на вірність українському народу, мужньо виконуючи свій військовий обов’язок, у бою за Україну, її свободу та незалежність, героїчно загинув 15 лютого 2025 року в районі населеного пункту Котлине Покровського району, Донецької області.

Що відомо про захисника

Іван Каверзін народився 29 липня 1979 року в с.Блюдники. Був у батьків наймолодшим сином

Дитинство провів в селі. З першого по десятий клас навчався в Блюдниківській загальноосвітній школі.

Брав активну участь у громадському житті села, був добрим християнином. Зі своєю будівельною бригадою збудував не один будинок і перекрив не одну церкву і, зокрема, у своєму селі Блюдники.

Одружився в 2009 році з Шерстюк Марією Анатолівною, з якою виховав двоє дітей.

Каверзін Іван Анатолійович був патріотом своєї країни.

Пішов служити 24 лютого 2022 року добровольцем у 114 бригаду в.ч. А1349 Повітряних сил.

15 серпня 2024 року був відкомандирований в Сумську область. 25 січня був переведений у в.ч. А1126 (25 бригада, 11 рота, 3 окремий десантно-штурмовий батальйон) у село Котлине Покровського району.

Нагороджений медаллю «Учасник бойових дій».

Молодший сержант, командир бойової машини, командир відділення Іван Каверзін, відданий присязі на вірність українському народу, мужньо виконуючи свій військовий обов’язок, у бою за Україну, її свободу та незалежність, героїчно загинув 15 лютого 2025 року в районі населеного пункту Котлине Покровського району, Донецької області.

У героя залишилась дружина Марія та двоє синів Віктор і Максим.