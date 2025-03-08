На Івано-Франківщині зафіксовано чергові температурні рекорди

7 березня 2025р. на метеорологічних стаціях Івано-Франківської області максимальні температури повітря були вищими від попередніх рекордних значень для цього дня.
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Пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології
Вони становили:
- Івано-Франківськ +20,7⁰С;
- Коломия +19,1⁰С;
- Долина +19⁰С;
- Яремче +19,8⁰С;
- Пожежевська +14,8⁰С.
Середні добові температури місцями також перевищували рекордні значення.