На Івано-Франківщині зафіксовано чергові температурні рекорди

7 березня 2025р. на метеорологічних стаціях Івано-Франківської області максимальні температури повітря були вищими від попередніх рекордних значень для цього дня.

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Пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології

Вони становили:

Івано-Франківськ +20,7⁰С;

Коломия +19,1⁰С;

Долина +19⁰С;

Яремче +19,8⁰С;

Пожежевська +14,8⁰С.

Середні добові температури місцями також перевищували рекордні значення.