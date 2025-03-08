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Сонячний день, висока температура на термометрі
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Івано-Франківщині зафіксовано чергові температурні рекорди

Автор: Lilia
08/03/2025 16:25
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7 березня 2025р. на метеорологічних стаціях Івано-Франківської області максимальні температури повітря були вищими від попередніх рекордних значень для цього дня.

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Пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології

Вони становили:

  • Івано-Франківськ +20,7⁰С;
  • Коломия +19,1⁰С;
  • Долина +19⁰С;
  • Яремче +19,8⁰С;
  • Пожежевська +14,8⁰С.

Середні добові температури місцями також перевищували рекордні значення.

Рекорди температур Івано-Франківськ, 7 березня 2025.