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У Франківську стартує конкурс читців поезії Ліни Костенко

Автор: Lilia
08/03/2025 17:02
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До 95-річниці від дня народження видатної української поетеси Ліни Костенко Департамент культури Івано-Франківської міської ради та Народний дім села Угорники оголосили VІ міський конкурс читців.

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Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків, передає Правда.іф.

Як долучитися?

  • Підготувати дві поезії: одну Ліни Костенко та одну – прикарпатського автора або власну.

Заявки приймаються до 14 березня.

Основний етап конкурсу проходитиме з 19 по 23 березня .

Телефони для уточнень: 0671631071 – Галина Мартиненко,

0977712973 – Віра Хом’як,

0664505185 – Марія Андрусейко.