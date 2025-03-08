У Франківську стартує конкурс читців поезії Ліни Костенко

До 95-річниці від дня народження видатної української поетеси Ліни Костенко Департамент культури Івано-Франківської міської ради та Народний дім села Угорники оголосили VІ міський конкурс читців.

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Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків, передає Правда.іф.

Як долучитися?

Підготувати дві поезії: одну Ліни Костенко та одну – прикарпатського автора або власну.

Надіслати заявку на [email protected] (форма заявки та положення конкурсу тут https://cutt.ly/wretnf9x).

Заявки приймаються до 14 березня.

Основний етап конкурсу проходитиме з 19 по 23 березня .

Телефони для уточнень: 0671631071 – Галина Мартиненко,

0977712973 – Віра Хом’як,

0664505185 – Марія Андрусейко.