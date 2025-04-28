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Військовий тримає фото на фоні прапора України.
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Франківщині провели в останню путь відважного воїна Пасічника Володимира. ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: Оксана Марушкевич
28/04/2025 16:58
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В неділю, 27 квітня Делятинська громада прощалася із загиблим військовослужбовцем з Делятина Володимиром Пасічником. Воїну навіки 30.

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Пише Правда.іф з посиланням на Делятинську територіальну громаду.

“Володимир Пасічник віддав своє молоде життя за нашу з вами свободу і незалежність. Загинув гідно, у важкому бою з російським окупантом. Не маємо права забути, якою дорогою ціною виборюємо право бути українцями! Не маємо права пробачити!

Вічна і світла пам’ять! Низький уклін і шана! Слава Україні! Слава її героям! Спочивай в мирі, а Твій подвиг нехай залишиться в пам’яті нащадків навіки”, – йдеться у дописі.

Поховали Володимира Пасічника на Алеї слави на кладовищі по вул. Шевченка (Площа в Делятині).

Церемонія поховання на цвинтарі в Україні.
Військові у камуфляжі стріляють у лісі.
Люди на похороні, прапори, сонячний день.
Церемонія зі прапором під час прощання з військовим.
Військове поховання з церковною службою на кладовищі.
Військові тримають український прапор на церемонії.
Похоронна церемонія з прапором України
Прапор України на труні під час церемонії
Група людей на фоні поля з деревами.
Церемонія прощання з військовим у церкві
Військові несуть труну з прапором України
Військові несуть труну з прапором України
Традиційна хода з духовими інструментами в селі лісів
Похоронна процесія з табличкою загиблого солдата
Поліцейська машина на тлі військової церемонії
Церемонія поховання українського військового.
Похоронна церемонія з українським прапором на труні.
Церемонія прощання з військовим у камуфляжі.
Люди з квітами виходять із будівлі.
Релігійна церемонія на відкритому повітрі у горах
Люди зібрались на поховання у кімнаті.
Військовий оркестр виступає на вулиці перед публікою.
Музиканти грають на площі з людьми і прапором.
Люди на похороні у приміщенні з портретами.
Військовий похорон з квітами та прапором України.
Вшанування пам'яті національного героя України.