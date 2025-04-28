На Франківщині провели в останню путь відважного воїна Пасічника Володимира. ФОТОРЕПОРТАЖ

В неділю, 27 квітня Делятинська громада прощалася із загиблим військовослужбовцем з Делятина Володимиром Пасічником. Воїну навіки 30.

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Пише Правда.іф з посиланням на Делятинську територіальну громаду.

“Володимир Пасічник віддав своє молоде життя за нашу з вами свободу і незалежність. Загинув гідно, у важкому бою з російським окупантом. Не маємо права забути, якою дорогою ціною виборюємо право бути українцями! Не маємо права пробачити!

Вічна і світла пам’ять! Низький уклін і шана! Слава Україні! Слава її героям! Спочивай в мирі, а Твій подвиг нехай залишиться в пам’яті нащадків навіки”, – йдеться у дописі.