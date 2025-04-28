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Сили оборони уразили чотири пункти управління військами рф
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Сили оборони уразили чотири пункти управління військами рф

Автор: Олег Мамчур
28/04/2025 17:30
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Протягом минулої доби українські війська завдали уражень по двох районах зосередження російських військ.

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Про це в понеділок, 28 квітня, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

«За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу, чотири пункти управління та три артилерійські системи противника», — йдеться в повідомленні.

Водночас окупанти за вчора завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 83 авіаудари, скинувши 165 КАБів.

«Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Семенівка Чернігівської області; Проходи, Миропільське, Мар’їне, Угроїди, Великий Прикіл Сумської області; Зірка, Костянтинівка, Новопіль, Зелене Поле Донецької області; Гуляйполе, Малинівка, Залізничне, Оріхів, Мала Токмачка, Приморське, Степногірськ, Лук’янівське Запорізької області та місто Херсон», — додали в Генштабі ЗСУ.