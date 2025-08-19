На Франківщині шахраї телефонують від імені податкової та вимагають гроші

В Івано-Франківській області невідомі телефонують від імені керівництва податкової. Вони на підставі “київської перевірки” видурюють гроші та інколи просять принести їх під будівлю податкової служби.

Про це інформують на Facebook-сторінці Головного управління Державної податкової служби в Івано-Франківській області, пише Правда.

“Звертаємо увагу: податкова служба не збирає кошти на будь-які потреби та ніколи не звертається до платників із проханнями про передачу грошей! Просимо підприємців бути пильними! У випадку отримання підозрілих повідомлень — не перераховуйте кошти”, — йдеться у дописі.

Шахраї телефонують з різних номерів, зокрема: 098 674-73-31, 097 019-49-14, 098 614-58-38.

Також вони можуть використовувати інші номери телефонів, підроблені електронні адреси, печатки, фейкові реквізити та представлятися керівництвом чи працівниками державної податкової служби.

Куди можна звернутися через підозрілі повідомлення: