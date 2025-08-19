На Франківщині шахраї телефонують від імені податкової та вимагають гроші

В Івано-Франківській області невідомі телефонують від імені керівництва податкової. Вони на підставі “київської перевірки” видурюють гроші та інколи просять принести їх під будівлю податкової служби.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Про це інформують на Facebook-сторінці Головного управління Державної податкової служби в Івано-Франківській області, пише Правда.
“Звертаємо увагу: податкова служба не збирає кошти на будь-які потреби та ніколи не звертається до платників із проханнями про передачу грошей! Просимо підприємців бути пильними! У випадку отримання підозрілих повідомлень — не перераховуйте кошти”, — йдеться у дописі.
Шахраї телефонують з різних номерів, зокрема: 098 674-73-31, 097 019-49-14, 098 614-58-38.
Також вони можуть використовувати інші номери телефонів, підроблені електронні адреси, печатки, фейкові реквізити та представлятися керівництвом чи працівниками державної податкової служби.
Куди можна звернутися через підозрілі повідомлення:
- у третій відділ Західного управління департаменту з питань запобігання та виявлення корупції ДПС України за номером (0342) 77-19-11;
- працівнику чергової частини Головного управління ДПС в Івано-Франківській області за номером (0342) 77-18-97;
- на “гарячу” лінію ДПС України “Пульс” за номером 0 800 501-007;
- до поліцейських за номером 102.