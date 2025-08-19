У серпні 2025 року на Івано-Франківщині грибами отруїлися двоє дорослих та троє дітей.

Про це інформують на Facebook-сторінці Держпродспоживслужби в області.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Випадки отруєння зафіксували в Івано-Франківському та Косівському районах. У першому — захворіла 13-річна дитина.

Другий випадок стався, коли отруїлася сім’я з чотирьох людей (серед них — двоє дітей). Як ідеться у дописі, родина