У серпні 2025 року на Івано-Франківщині грибами отруїлися двоє дорослих та троє дітей.
Про це інформують на Facebook-сторінці Держпродспоживслужби в області.
Випадки отруєння зафіксували в Івано-Франківському та Косівському районах. У першому — захворіла 13-річна дитина.
Другий випадок стався, коли отруїлася сім’я з чотирьох людей (серед них — двоє дітей). Як ідеться у дописі, родина