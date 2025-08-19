Зеленський заявив, що готовий зустрітись з путіним «без будь-яких умов»

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що наразі відбувається підготовка спочатку до зустрічі з головою Кремля володимиром путіним, а згодом – і тристоронньої зустрічі за участі президента США Дональда Трампа.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Про це український лідер повідомив під час брифінгу за підсумками переговорів у Білому домі.
Президент наголосив, що питання обміну територій обговорюватиме лише з російським диктатором.
«Питання територій – це питання, яке ми залишимо між мною і путіним», – сказав він.
Зеленський заявив, що готовий зустрітися з путіним без будь-яких умов. За його словами, якщо Київ зараз наполягатиме на припиненні вогню, то Москва почне висувати низку інших умов.
«Тому я вважаю, що без будь-яких умов ми повинні зустрітись і подумати, який є розвиток цього шляху до закінчення війни», – наголосив Зеленський.
Зеленський підкреслив, що саме російська сторона запропонувала спочатку двосторонню зустріч Україна-росія, а потім – тристоронню за участі США. За його словами, Україна готова до цього.
Президент наголосив, що Україна готова до двосторонньої зустрічі з російським диктатором і до тристоронньої, але питання в тому, як пройде двостороння зустріч.
«Ми не знаємо жодних деталей щодо двосторонньої зустрічі. Ми з президентом США проговорювали питання, що всі сторони повинні продемонструвати бажання закінчення війни. І бажання закінчення війни – це дипломатична зустріч на рівні лідерів», – додав Зеленський.
Водночас, український лідер наголосив, що «ми розуміємо, які формати можуть бути, тому є ймовірність, що наша зустріч може відбутися».
«Дати не встановлено, ми тільки після цієї продуктивної зустрічі з президентом та іншими нашими колегами, що курс іде на тристоронню зустріч, і якщо росія запропонувала президенту США спочатку двосторонню зустріч, Україна ніколи не зупиниться на шляху до миру, Україна готова до будь-якого формату, але на рівні президентів», – заявив Зеленський.