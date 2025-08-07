На Франківщині співвласниця магазину зі зброєю «продавала» дозволи

Підприємиця, здійснюючи торгівлю вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, отримала неправомірну вигоду у сумі 17 800 грн.

Кошти отримала за вплив на прийняття рішення уповноваженим органом про надання дозволу на придбання пістолета для відстрілу патронів травматичної дії без оформлення необхідних документів, інформують в обласній прокуратурі.

Наразі вирішується питання про обрання про обрання запобіжного заходу – домашній арешт.

Документування протиправної діяльності проводилося слідчими СУ ГУНП в області, оперативний супровід – Івано-Франківське управління ДВБ НП України.