В Івано-Франківську відбудеться ярмарок ветеранських бізнесів

16-17 серпня в Івано-Франківську пройде ярмарок ветеранських бізнесів. На ньому захисники-підприємці з усієї України зможуть представити свої товари та послуги.

Про це пише Галка.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Участь у ярмарку безкоштовна за попередньою реєстрацією за посиланням: https://forms.gle/F278P6SPuH3zwsT38. Організатори надають локацію та організаційну підтримку.

Ярмарок відбудеться за підтримки Івано-Франківської міської ради та міського голови Руслана Марцінківа, КЗ “Дім Воїна”, КП “Центр розвитку міста та рекреації”, БО “Перший Добровольчий хірургічний шпиталь” та Ветеранського простору.

За додатковою інформацією можна звертатися до Олени Дудзенко за телефоном +380668844324. Група для інформаційного супроводу учасників доступна за посиланням https://t.me/+fG52TON52VpmM2Uy.​​​​​​​​​​​​​​​​