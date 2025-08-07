Попит на новобудови та вторинне житло Івано-Франківська зростає, ціни зберігають стабільність

Маркетплейс перевіреної нерухомості DIM.RIA проаналізував стан ринку житла в Україні за липень 2025 року.

У фокусі дослідження — динаміка цін, попиту та пропозицій на первинному, вторинному ринку та у сегменті оренди, у порівнянні з червнем цього року та аналогічним періодом 2024-го.

Первинний ринок: пожвавлення в пропозиціях та помірне зростання цін

Пропозиція

У липні частка працюючих відділів продажу новобудов зросла до 83 %. Протягом місяця в експлуатацію було введено 14 новобудов (19 секцій), зокрема: 4 — у Київській, 3 — в Івано-Франківській, по 2 — у Львівській та Закарпатській, по 1 — у Тернопільській, Хмельницькій областях та у Києві. Найвищу частку зданих об’єктів зафіксовано у Рівненській (66 %), Запорізькій (56 %) та Одеській (55 %) областях.

Ціни

У більшості регіонів спостерігається невелике, але стабільне зростання вартості квадратного метра. Лідером за темпами зростання стала Полтавська область — +6 % за місяць. Київ залишається найдорожчим містом: вартість квадратного метра — $1 407/м². Найнижчі ціни — у прифронтових регіонах, таких як Запорізька та Сумська області.

Попит

Зацікавленість у новобудовах серед користувачів у липні відрізнялась у регіонах. У деяких областях спостерігається значне зростання попиту — Закарпатська (+12%), Полтавська (+11%), Чернігівська (+9%). У значній частині регіонів інтерес продовжує падати — Кіровоградська (-21%), Волинська (-14%). Серед забудовників найбільший інтерес користувачі DIM.RIA виявляють до проєктів компаній Інтергал-Буд та Ріел.

Вторинний ринок: ціни зростають, попит нестабільний

Пропозиція

Найбільше нових оголошень про продаж вторинного житла з’явилося у Волинській, Запорізькій та Житомирській областях. Натомість найбільше скорочення пропозицій зафіксовано в Сумській області.

Ціни

За даними маркетплейсу DIM.RIA вартість вторинного житла в липні зростала майже по всій Україні. Чернівецька область продемонструвала найшвидший приріст — +10 %.

У Києві середня вартість однокімнатної квартири становить $94,2 тис. Якщо розглядати столицю детальніше, найдорожчим залишається Печерський район, де за однокімнатну квартиру в середньому потрібно заплатити $141,6 тис., а найбюджетнішим — Деснянський, де середня вартість становить $54 тис.

Попит

Значне зростання інтересу до вторинного житла зафіксовано у Хмельницькій, Херсонській та Івано-Франківській областях. У Тернопільській області спостерігається помітне зниження попиту — падіння на 25 % порівняно з червнем.

Співвідношення кількості оголошень про купівлю та кількості відгуків на них у червні в Києві склало 1:2, такий же показник фіксується на Одещині. У Вінницькій області він становить 1:18, Тернопільській — 1:17, Черкаській — 1:16.

Ринок оренди: ціни — вищі, пропозицій — менше

Пропозиція

У більшості регіонів кількість нових оголошень про оренду зменшилась. Найсуттєвіше у Миколаївській та Сумській областях. Значне зростання пропозицій відбулось у Волинській (+26%) та Кіровоградській (+18%) областях.

Ціни

Київ продовжує лідирувати за ціною на оренду житла: середня вартість у липні залишилась на рівні 18,4 тис. грн за місяць. У розрізі 1-кімнатних квартир Печерський район найдорожчий — 25,2 тис. грн, найдешевшим залишається Деснянський — 10,3 тис. грн.

У липні у більшості регіонів зафіксовано помірне зростання вартості оренди, особливо в Тернопільській, Житомирській та Вінницькій областях. У прифронтових регіонах, навпаки, спостерігається зниження цін.

Попит

Порівняно з червнем, загальна активність орендарів дещо знизилась. Згідно даних маркетплейсу DIM.RIA зацікавленість найбільше продовжила зростати у Кіровоградській області — +29%. У Сумській області навпаки — попит впав на 14%.

Співвідношення кількості оголошень про оренду та кількості відгуків на них у липні в Києві становить 1:9, а от у більшості областей ці показники відрізняються у рази: найвищий дисбаланс у Миколаївській— 1:57.