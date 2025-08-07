ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Пошкоджене авто на дорозі після аварії.
Диван на коліщатках в темній вітальні

Під час ДТП у Боднарові перекинувся автомобіль

Автор: Оксана Марушкевич
07/08/2025 21:47
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
Азов
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

У селі Боднарів, що на Івано-Франківщині, зіткнулися два автомобілі марки Opel.

Попередньо встановлено, що водій автомобіля Opel Combo, рухаючись з боку Івано-Франківська в напрямку Калуша, у межах населеного пункту здійснював маневр повороту ліворуч. У цей момент із ним зіткнувся автомобіль Opel Zafira, який рухався позаду в тому ж напрямку. За попередніми даними, водій Zafira не обрав безпечної швидкості руху, що й призвело до аварії.

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

Унаслідок удару Opel Combo перекинувся на правий бік. Постраждав водій цього автомобіля — 46-річний чоловік. Його доставили до лікарні.

У салоні Opel Zafira, крім 22-річного водія, перебували ще троє пасажирів.

Наразі на місці події працюють поліцейські, які регулюють дорожній рух. Обставини аварії з’ясовує слідчо-оперативна група.

ДТП на дорозі, автомобіль перекинутий на бік.
Пошкоджений автомобіль після аварії на дорозі.
Дорожня аварія з перекинутим автомобілем на шосе.