Під час ДТП у Боднарові перекинувся автомобіль

У селі Боднарів, що на Івано-Франківщині, зіткнулися два автомобілі марки Opel.

Попередньо встановлено, що водій автомобіля Opel Combo, рухаючись з боку Івано-Франківська в напрямку Калуша, у межах населеного пункту здійснював маневр повороту ліворуч. У цей момент із ним зіткнувся автомобіль Opel Zafira, який рухався позаду в тому ж напрямку. За попередніми даними, водій Zafira не обрав безпечної швидкості руху, що й призвело до аварії.

Унаслідок удару Opel Combo перекинувся на правий бік. Постраждав водій цього автомобіля — 46-річний чоловік. Його доставили до лікарні.

У салоні Opel Zafira, крім 22-річного водія, перебували ще троє пасажирів.

Наразі на місці події працюють поліцейські, які регулюють дорожній рух. Обставини аварії з’ясовує слідчо-оперативна група.