Жовтий, чорний і секретний сорти кавунів висадили на Прикарпатті фермери з Харківщини. ФОТО

Уже третій сезон на Калущині фермери Федосієнки вирощують кавуни. Цього року висадили аж 20 га дуже солодких і незвичних сортів.

Крім екзотичного для наших країв жовтого кавуна, цьогоріч є ще новинка – чорний, пише Репортер.

Кавуни уже на старті

Родина Федосієнків переїхала на Прикарпаття з Куп’янська, що на Харківщині. Вони оселилися у селі на Калущині та одразу взялися за роботу. Адже уже два покоління родини Федосієнків займаються овочівництвом. Їхнє фермерське підприємство «Овочі Слобожанщини» забезпечувало продукцією всю Харківщину. І вже третій рік вони вирощують кавуни та овочі на Прикарпатті.

Цього сезону трошки збільшили свої посівні площі – маємо близько 65 га, – говорить Інна Федосієнко. – Беремо в оренду людські паї, також частину землі виграли на аукціоні. Посіви кавуна, якщо порівнювати з першим роком, то збільшили у 10 разів. Тоді в нас було 2 га, зараз – 20. Кавунів є з 10 сортів.

Від завтра, з 7 серпня, їхні кавуни можна буде купувати, бо Федосієнки вже збирають урожай. Першим стартує сорт «Red in gold». Це жовтий круглий кавун, всередині – яскраво червоний. Він дуже й дуже солодкий.

Також маємо всередині жовтий кавун «Жако», буде наш «Секретний» сорт, який дуже полюбився людям, та ще 5-6 класичних видів, – перераховує Інна. – Цього року є й новинка – чорний кавун «Морена».

За її словами, кожен сорт кавуна має свою нотку смаку. Наприклад, кажуть, що жовтий схожий на диню.

Минулого року за ним була черга, бо він реально дуже солодкий, – говорить Інна Федосієнко. – Люди в Калуші та в районі полюбили наші різні прикольні кавуни. Тому ми вирішили посадити ще чорний. Він червоний всередині і без насіння. Ну, може бути п’ять насінин. Хочемо показати людям, які ще є кавуни. Що вони бувають різні і це може гарно виглядати на столі, коли ти хочеш когось порадувати та здивувати. Ми вже візуалізували, якою буде наша вітрина – одна гірка звичайного кавуна, поруч гірка жовтого, а ще поруч – цього, чорного.

Очікують 50-60 тонн з гектара

За словами Інни Федосієнко, ця весна виявилася найвологіша та найхолодніша в порівнянні з минулими. Було, що фермери з 10 днів нічого не могли висаджувати через дощі.

Це нас дуже затримало, тож виходимо на ринок з кавуном на тиждень пізніше, – розповідає фермерка. – Це не дуже добре, оскільки сезон кавуна короткий і люди купують та їдять кавун добре, коли жарко. То ми якби втрачаємо тиждень, але просто будемо більше продавати оптом.

На Харківщині, розказує Інна, влітку стабільно +35 – +40 і нема дощів. Тому треба багато поливу. На Прикарпатті волого, та щоб кавун добре ріс, потрібна плівка, яка тримає вологу і підігріває ґрунт. Кавуни вирощують тільки розсадним методом.

Ми не дуже гонимося за сортами, які дають великий тоннаж, – говорить Інна Федосієнко. – Ми вирощуємо порційний кавун. Ось цей жовтий – два-три, максимум чотири кілограми. Є кавуни на 5-8 кг. Тому в середньому розраховуємо десь на 50-60 тонн з гектара.

Щодо цін, за словами фермерки, наразі в регіоні роздрібна ціна близько 25 грн за 1 кг.

На кавун буває, що ціна дуже різко падає, – пояснює вона. – Тому, коли вся Україна виходить з кавуном на ринок, то може бути оптова ціна і 3 грн з поля. Спрогнозувати щось доволі важко. Роздріб, думаю, в цьому регіоні нижче 15 грн падати не буде. Переважно привозять з Одеси, Миколаєва, Полтави тощо. Там також багато кавуна насадили цього року. Але логістика коштує грошей, плюс всі інші витрати.

Їхні кавуни можна буде придбати на тих же точках, що й в минулі роки. Наприклад, при в’їзді до Калуша з боку Франківська, перед заправкою «Окко». А ще цьогоріч додалися три точки. Одна у селі Пійло при дорозі та дві в Калуші – у центрі біля АТБ, а інша ближче до кільця.

Також ми співпрацюємо з багатьма місцевими магазинами, перелік яких надамо в соцмережах, аби люди знали, де можна купити саме наш кавун, – каже Федосієнко. – Тому що бувало так, що деякі люди, які продають не наш кавун, казали що він наш – «Студенецький».

Крім кавунів, Федосієнки збільшили площу і під картоплю, вирощують моркву, капусту, баклажани, помідори та перець. А ще насадили 4 га солодкої кукурудзи. Її можна їсти навіть сирою.