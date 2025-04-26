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На Франківщині стартував сезон білих грибів
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Франківщині стартував сезон білих грибів

Автор: Ігор Василик
26/04/2025 19:53
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Грибник з багаторічним стажем Сергій Козлан 25 квітня 2025 року на околиці Косова, що на Івано-Франківщині, знайшов перші білі гриби.

Про це чоловік розповів у коментарі Суспільному.

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Рука з грибами на тлі лісу

З його слів, білі гриби у квітні — це типова ситуація для Косівщини.

“У цю пору кілька років тому я знайшов білий гриб. Але цього року в нас була дуже пізня весна — тиждень тому ще сніг лежав на цих грибних місцях. Тому для мене це видається трохи дивним, що вони так швидко “вискочили”, — каже Сергій Козлан.

Гриби на землі серед листя і гілок.

Сергій Козлан знайшов перші білі гриби. Сергій Козлан

Гриби виросли біля каміння, яке нагріло сонце.

“Ті камінці нагріваються і потім віддають тепло у землю майже всю ніч. Грунт прогрівається — грибниці просинаються. Особливо — грибниці білих соснових грибів, які в нас ростуть у бучині”, — пояснює Сергій Козлан.

Він знайшов два білі гриби, але вважає, що їх є більше. Проте через грозу грибник повернувся додому.

Головне фото ілюстративне