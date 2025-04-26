На фронті загинув житель Франківська Владислав Крук

Івано-Франківська громада знову понесла гірку втрату на фронті, загинув житель міста Івано-Франківська Владислав Крук, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на міського голову Руслана Марцінківа.
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Місто втратило героя
На превеликий жаль, загинув за Україну ще один воїн – Владислав Крук, написав Марцінків
- Панахида за загиблим героєм відбулася у суботу 26 квітня в церкві Св. Ольги і Володимира, за адресою м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 223;
- У понеділок, 28 квітня об 11:00 розпочнеться прощання з загиблим у церкві Св. Ольги і Володимира. Після прощання у церкві траурний кортеж заїде до дому загиблого.
Поховають воїна на Алеї Героїв міського кладовища у селі Чукалівка.
Співчуття рідним і близьким! Вічна памʼять і шана Герою!, йдеться у дописі