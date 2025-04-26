На фронті загинув житель Франківська Владислав Крук

Івано-Франківська громада знову понесла гірку втрату на фронті, загинув житель міста Івано-Франківська Владислав Крук, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на міського голову Руслана Марцінківа.

Місто втратило героя

На превеликий жаль, загинув за Україну ще один воїн – Владислав Крук, написав Марцінків

Панахида за загиблим героєм відбулася у суботу 26 квітня в церкві Св. Ольги і Володимира, за адресою м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 223;

У понеділок, 28 квітня об 11:00 розпочнеться прощання з загиблим у церкві Св. Ольги і Володимира. Після прощання у церкві траурний кортеж заїде до дому загиблого.

Поховають воїна на Алеї Героїв міського кладовища у селі Чукалівка.