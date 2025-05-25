На Франківщині відбулося змагання серед бригад екстреної медичної допомоги з усієї України ФОТОРЕПОРТАЖ

В Україні визначили найкращі бригади «екстренки».

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Впродовж 22-23 травня 2025 року у місті Яремче Івано-Франківської області тривав ХІ Чемпіонат України з екстреної медичної допомоги з міжнародною участю «Карпатське медичне ралі 2025», повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на організаторів медичних змагань.

Участь у змаганнях взяли 26 команд з усієї України (команди обласних ЦЕМД, м. Київ та «Команда сил оборони», до складу якої входять військові медики), також команди з Катовіце (Польща) та Вільнюса (Литва). Вперше за час повномасштабної війни в Україні іноземні команди прийняли рішення долучитись до змагань.

Упродовж двох днів медики демонстрували свої уміння діяти в екстрених ситуаціях та надавати невідкладну допомогу. Загалом кожна з команд пройшла по 11 конкурсних завдань. Майстерність учасників оцінювало журі з українських та європейських експертів.

Результати змагань:

1 місце – команда Харківського ЦЕМД

2 місце – команда Вінницького ЦЕМД

3 місце – команда Одеського ЦЕМД

Кращою закордонною командою стала бригада з Польщі.

Головний приз для переможців – автомобіль «Швидкої допомоги», укомплектований усім необхідним для роботи, від Фонду Олени Зеленської. Кожна команда-учасниця також отримала від Червоного Хреста рюкзак з обладнанням для допомоги травмованим пацієнтам.

Сценарії Чемпіонату будувались на реальних історіях, які трапляються у щоденній роботі бригад. А це невідкладні стани у дітей та дорослих, міжгоспітальні перевезення критичних пацієнтів, травми під час дтп, допомога туристам у важко доступній гірській місцевості тощо. Організатори врахували новий воєнний досвід України — масові травми, ураження вибухівкою, надання допомоги у зоні потенційної загрози. Для максимальної реалістичності застосовувався професійний грим і працювала команда лікарів з досвідом медичного муляжування. Використовувалось унікальне для України симуляційне обладнання. Зокрема професійні манекени, які повністю відтворюють стан людини (дихають, реагують зіницями на світло, дозволяють проводити моніторування, ШВЛ, УЗД).

Задіяли також інші екстрені служби: поліцію, ДСНС, гірських рятувальників.

Щороку подібні змагання проходять у різних регіонах, але завжди із дотриманням безпеки учасників та гостей.

Організаторами Чемпіонату є Міністерство охорони здоров’я України, ДЗ «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України», ВГО «Всеукраїнська рада реанімації (ресусцитації) та екстреної медичної допомоги», КНП «Обласний клінічний центр ЕМД та МК Івано-Франківської обласної ради», Івано-Франківська обласна військова адміністрація.

Титульні партнери Чемпіонату – АТ «Укртрансгаз», МХП І Урожай, МХП І Громаді

Генеральні партнери — міжнародна ініціатива «Angels», Асоціація «Aide Médicale & Caritative France – Ukraine» («Mедичнa та благодійнa допомогa Франція-Україна»).

Стратегічні партнери Чемпіонату — компанія «Schiller», компанія «Форма Бучач», компанія «Razove», ТОВ «Azaris», Івано-Франківський національний медичний університет.

Партнери Чемпіонату —Пістинська джерельна, майстерня пряників «Паланка».