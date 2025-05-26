ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
"Путін абсолютно збожеволів": Трамп прокоментував останні удари по Україні
Диван на коліщатках в темній вітальні

“Путін абсолютно збожеволів”: Трамп прокоментував останні удари по Україні

Автор: Петро Якимчук
26/05/2025 07:26
-Реклама
-Реклама
-Реклама
-Реклама
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Президент США Дональд Трамп різко охарактеризував правителя росії Володимира Путіна, заявивши, що той “абсолютно збожеволів” і безпідставно вбиває людей в Україні. 

Про це передає Правда ІФ з посиланням на УП

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

Джерело: Трамп у своїй соцмережі Truth Social

Деталі: У своєму дописі Трамп зазначив, що завжди мав “дуже хороші стосунки” з Путіним, однак, за його словами, російський правитель змінився. Трамп заявив, що Путін “абсолютно збожеволів” і “безпідставно вбиває людей”, вказуючи на російські атаки по українських містах.

Пряма мова: “Ракети і безпілотники обстрілюють міста в Україні без жодної причини. Я завжди говорив, що він (Путін – ред.) хоче всю Україну, а не тільки її частину, і, можливо, це виявляється правдою, але якщо він це зробить, це призведе до падіння Росії!”. 

Деталі: Водночас Трамп не залишив поза увагою і президента України Володимира Зеленського, заявивши, що його риторика лише ускладнює ситуацію.

“Все, що виходить з його вуст, викликає проблеми, мені це не подобається, і краще б це припинилося”, – заявив Трамп.