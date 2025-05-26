За минулу добу ЗСУ знищили тисячу російських окупантів

Генштаб оприлюднив загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.05.25, передає Правда ІФ
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 981850 (+1000) осіб / persons,
- танків / tanks ‒ 10858 (+4) од,
- бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs ‒ 22641 (+8) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 28320 (+51) од,
- РСЗВ / MLRS – 1397 (+1) од,
- засоби ППО / anti-aircraft systems ‒ 1171 (+2) од,
- літаків / aircraft – 372 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 336 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 37631 (+264),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 3256 (+53),
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни / submarines – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 49843 (+92) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 3902 (+0)
Дані уточнюються / Data are being updated.
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