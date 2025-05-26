890 днів у російському полоні: Додому повертається воїн Роман Теренчин з Долинської громади

Росіяни понад 2 роки утримували мужнього воїна Романа Теренчина з Долинської громади у полоні.

В рамках останнього дня великого обміну “1000 на 1000” його вдалося повернути. До слова, у нашого Захисника народився син, коли він ще перебував у російському полоні.

Про щасливу звістку повідомив мер Долини Іван Дирів на своїй сторінці у Facebook, передає Правда ІФ

“Радісна звістка знову прийшла у нашу громаду! З полону повертається мешканець Слободи Долинської Роман Теренчин”.

Військового захопили у полон біля Кремінної, що на Луганщині. Там він пробув більше 2 років. На нього вдома чекала дружина та троє синів, один із яких народився, коли його батько перебував у полоні. Тож тепер Долинська громада чекає свого Героя вдома.