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Диван на коліщатках в темній вітальні

Чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події

Автор: Любов Семанишин
26/05/2025 08:50
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Інформаційний ресурс Правда.іф зібрав інформацію про те, чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події. Отож:

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26 травня – 95 років від дня народження Івана Гриніва (1930-1994), українського архітектора. Серед реалізованих проєктів  –   готель-ресторан «Беркут» на Яблунівському перевалі, турбаза «Гуцульщина» в Яремче, «Карпати» в Косові та ін..

Рубрика виходить за підтримки Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.Франка. Окрема подяка відділу краєзнавчої літератури.