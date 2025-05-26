Інформаційний ресурс Правда.іф зібрав інформацію про те, чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події. Отож:

26 травня – 95 років від дня народження Івана Гриніва (1930-1994), українського архітектора. Серед реалізованих проєктів – готель-ресторан «Беркут» на Яблунівському перевалі, турбаза «Гуцульщина» в Яремче, «Карпати» в Косові та ін..

Рубрика виходить за підтримки Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.Франка. Окрема подяка відділу краєзнавчої літератури.