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У Надвірнянську громаду прямує скорботний кортеж полеглого героя Євгена Тороуса
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Надвірнянську громаду прямує скорботний кортеж полеглого героя Євгена Тороуса

Автор: Петро Якимчук
26/05/2025 08:59
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Сьогодні, 26 травня, додому востаннє повертається Герой Тороус Євген Васильович 1989 року народження

Про це повідомив очільник Надвірної Зіновій Андрійович, передає Правда ІФ

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– Орієнтовно: о 9:30 год. проїде траурна процесія: м.Івано-Франківськ с.Черніїв, с.Березівка, с. Тисменичани, с. Цуцилів, с.Волосів, с.Гаврилівка.

– 10:45 год, с. Парище вул. Шевченка, буд.137, на подвір’ї Героя відбудеться молебень і прощання односельчан з Героєм.

Після прощання тіло Героя попрямує в с.Драгомиричани в напрямку сіл Лісна Тарновиця, Перерісиль.

Чин похорону Героя відбудеться в с. Драгомиричани, у вівторок 27.05.2025 року о 12 годині.

Просимо спільно вшанувати пам’ять загиблого Захисника живим коридором пам‘яті.