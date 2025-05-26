У Надвірнянську громаду прямує скорботний кортеж полеглого героя Євгена Тороуса

Сьогодні, 26 травня, додому востаннє повертається Герой Тороус Євген Васильович 1989 року народження

Про це повідомив очільник Надвірної Зіновій Андрійович, передає Правда ІФ

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– Орієнтовно: о 9:30 год. проїде траурна процесія: м.Івано-Франківськ с.Черніїв, с.Березівка, с. Тисменичани, с. Цуцилів, с.Волосів, с.Гаврилівка.

– 10:45 год, с. Парище вул. Шевченка, буд.137, на подвір’ї Героя відбудеться молебень і прощання односельчан з Героєм.

Після прощання тіло Героя попрямує в с.Драгомиричани в напрямку сіл Лісна Тарновиця, Перерісиль.

Чин похорону Героя відбудеться в с. Драгомиричани, у вівторок 27.05.2025 року о 12 годині.