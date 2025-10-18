На Франківщині відкрили меморіальні дошки сімом військовослужбовцям

17 жовтня на Івано-Франківщині відкрили меморіальні дошки загиблим військовослужбовцям.
Про це повідомили на Facebook-сторінках міський голова Надвірної Зіновій Андрійович, Рогатинська громада та голова Калуської громади Андрій Найда.
У селі Помонята Рогатинської громади — Андрію Гарасиміву, у Надвірній — Івану Кульчаку, Василю Лютану, Василю Нагорняку, у Калуші — Андрію Кіндракевичу, Максимові Лазоришину та Андрію Мунтяну.
Анотаційні дошки відкрили та освятили на фасаді Краснянського ліцею. Вшанувати пам’ять бійців прийшли їхні рідні, учні та вчителі ліцею, духовенство і представники влади, містяни.
“Їхні імена назавжди залишаться у серцях земляків та на стінах рідного ліцею, як приклад мужності, честі й любові до Батьківщини”, — йдеться у дописі.