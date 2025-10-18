На Франківщині чоловік вдарив пенсіонерку через суперечку за ставок

Рожнятівський районний суд визнав винним місцевого жителя у завданні фізичного болю без спричинення тілесних ушкоджень.

Про це йдеться у вироку суду від 9 жовтня 2025 року.

За матеріалами справи, 9 серпня 2025 року між обвинуваченим та потерпілою виник словесний конфлікт біля її будинку через ставок, який чоловік викопав на земельній ділянці.

Під час сварки обвинувачений умисно наніс один удар кулаком у грудну клітку потерпілої, внаслідок чого вона впала на землю. Фізичних ушкоджень у потерпілої не було, проте вона відчула фізичний біль.

Обвинувачений свою вину визнав повністю, розкаявся та погодився з усіма обставинами справи. Потерпіла також підтвердила обставини інциденту та попросила суворо не карати чоловіка, не заявляючи матеріальних чи моральних претензій.

Суд врахував щире каяття обвинуваченого як пом’якшувальну обставину. Водночас, обтяжуючою обставиною стало те, що злочин вчинено щодо особи похилого віку.

З огляду на це, чоловіка визнали винним і призначили покарання у виді штрафу в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 гривень.