У Франківську завершився 8-й сезон благодійних концертів “На_шапку”: збирають кошти для порятунку дітей

У Івано-Франківську добіг кінця восьмий сезон благодійного мистецького проєкту “На_шапку”, традиційною метою якого є збір коштів для онкогематологічного відділення Івано-Франківської обласної дитячої клінічної лікарні.

Цього року організатори поставили перед собою амбітну ціль — зібрати 600 тисяч гривень на придбання розморожувача плазми крові, необхідного для лікування дітей із онкологічними захворюваннями. Проте наразі повністю зібрати суму ще не вдалося.

“Ми закрили восьмий концертний сезон успішно, хоча збори цього року були меншими, ніж очікували. Нам бракує зовсім небагато, і ми віримо, що зможемо дозібрати потрібні кошти завдяки заключному концерту у філармонії 26 жовтня”, — розповіла організаторка проєкту Людмила Лінник.

Заключний виступ відбудеться у приміщенні Івано-Франківської обласної філармонії. На сцені виступить гурт “П’ятий океан” із благодійною програмою “Тихай”. Усі кошти, зібрані під час концерту, також спрямують на закупівлю необхідного обладнання для дитячого онковідділення.

Як пояснюють організатори, розморожувач плазми крові — життєво важливий прилад, адже під час хіміотерапії знищуються не лише ракові, а й здорові клітини крові. Через це діти потребують регулярного переливання компонентів крові.

“Коли відділення має власний розморожувач, це дозволяє оперативно готувати плазму до переливання без затримок. Це — швидка допомога, яка може врятувати життя”, — додають ініціатори акції.

Протягом сезону франківці мали змогу безкоштовно насолоджуватися живою музикою просто неба, а всі артисти виступали без гонорарів, адже головна мета проєкту — допомогти дітям побороти хворобу.

Організатори дякують усім, хто долучився до благодійної ініціативи, та закликають франківців підтримати фінальний концерт, аби разом подарувати шанс на життя маленьким пацієнтам лікарні.