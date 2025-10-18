Офіцер-рятувальник провела урок у Класі безпеки Долинського ліцею “Науковий”

Сьогодні у Класі безпеки ліцею офіцер-рятувальник спільно з представником поліції провели для наймолодших діток пізнавальне заняття з основ безпеки життєдіяльності.
Під час уроку рятувальниця розповіла малечі про правила пожежної безпеки, наголосила на забороні гри з вогнем та електроприладами, а також пояснила, як діяти у разі виникнення пожежі. Діти разом пригадали основні номери екстрених служб та відпрацювали алгоритм дій у небезпечних ситуаціях, пише Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області.
Окрему увагу фахівці Служби порятунку приділили темі вибухонебезпечних предметів. Маленьким слухачам у доступній формі пояснили, що робити, якщо знайдено підозрілий предмет чи міну, і чому в жодному разі не можна торкатися таких речей.
Наприкінці зустрічі діти із захопленням ставили безліч запитань, на які рятувальниця із задоволенням відповідали.
Для кращого засвоєння правил безпечної поведінки школярам вручили інформаційні матеріали, підготовлені ДСНС України спільно з UNICEF Ukraine.