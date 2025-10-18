ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Трамп знову закликав Путіна та Зеленського до перемир’я на поточній лінії фронту

Автор: Олег Мамчур
Двоє чоловіків стоять перед українським прапором
Війну в Україні слід негайно зупинити по лінії фронту, де б вона не проходила.

Про це заявив президент США Дональд Трамп під час спілкування з пресою, повідомляє Rapid Response 47.

Глава держави назвав “гарною” і “теплою” зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

Він також підкреслив, що “війну слід негайно зупинити” та “зупинитися по лінії фронту, де б вона не проходила, інакше все стане надто складно” і “ви ніколи не зможете це розв’язати”.

“Зупиніться на лінії фронту, й обидві сторони мають повернутися додому, до своїх родин, припинити вбивства – і на цьому поставити крапку. Зупиніться просто зараз, на лінії фронту. Я сказав це президенту Зеленському. Я сказав це президенту Путіну”, – сказав Трамп.

