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На Франківщині виявили африканську чуму свиней
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Франківщині виявили африканську чуму свиней

Автор: Олег Мамчур
25/02/2025 11:22
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Африканську чуму свиней (АЧС) виявили на Івано-Франківщині.

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Про це інформують на сторінці Українського товариства мисливців і рибалок.

Так, в Тлумацькому районі в мисливських угіддях виявили трупи диких кабанів. У патматеріалі лабораторно підтвердили наявність вірусу АЧС.

Довідково: АЧС – це високозаразне вірусне захворювання свиней, яке не становить небезпеки для людини, втім завдає значної шкоди тваринництву. Хвороба не піддається лікуванню, тому профілактика та карантин – ключові заходи для її стримання.