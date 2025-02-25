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57 пожеж сухої трави ліквідували прикарпатські вогнеборці за минулу добу. ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

57 пожеж сухої трави ліквідували прикарпатські вогнеборці за минулу добу. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
25/02/2025 10:58
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Протягом минулої доби на Прикарпатті виникло 63 пожежі, 57 з них – в екосистемах, загальна площа спаленої сухої трави складає 4 га.

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Про це Правді повідомили в УДСНС в Івано-Франківській області.

Так, пожежу сухої трави площею 2 га вогнеборці ліквідували у селі Яворів, Долинської ТГ, Калуського району, а також менш масштабні пожежі були ліквідовані рятувальниками по всій території області.

З початку року на території області зареєстровано 211 пожеж в екосистемах, з яких 1 лісова, а масштаби даних пожеж сягають близько 12 га.

57 пожеж сухої трави ліквідували прикарпатські вогнеборці за минулу добу. ФОТО