57 пожеж сухої трави ліквідували прикарпатські вогнеборці за минулу добу. ФОТО

Протягом минулої доби на Прикарпатті виникло 63 пожежі, 57 з них – в екосистемах, загальна площа спаленої сухої трави складає 4 га.

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Про це Правді повідомили в УДСНС в Івано-Франківській області.

Так, пожежу сухої трави площею 2 га вогнеборці ліквідували у селі Яворів, Долинської ТГ, Калуського району, а також менш масштабні пожежі були ліквідовані рятувальниками по всій території області.

З початку року на території області зареєстровано 211 пожеж в екосистемах, з яких 1 лісова, а масштаби даних пожеж сягають близько 12 га.