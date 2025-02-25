На Прикарпатті судитимуть трьох ворожих поплічників, які вчинили серію підпалів та диверсію. ФОТО

Служба безпеки зібрала докази на трьох зловмисників, які причетні до чотирьох підпалів авто та диверсії на Укрзалізниці в Івано-Франківську.

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Матеріали щодо них передано на розгляд суду, пише Правда з посиланням на обласне УСБУ.

Слідчі СБУ встановили, що місцева мешканка підбурила безпосередніх виконавців злочинів, а також допомагала їм на різних етапах.

За даними досудового розслідування, 24-річна жінка знайшла оголошення про «роботу» в Телеграм.

У розмові з ворожим вербувальником вона погодилася за гроші нищити об’єкти критичної інфраструктури та автомобілі Сил оборони.

Для цього жінка залучала своїх знайомих за частку від грошової винагороди. Їхню участь у злочинах погоджувала з «куратором».

Зокрема, у серпні 2024 року жінка запропонувала «роботу» раніше судимому за крадіжки та побиття 34-річному місцевому жителю.

Разом вони підшукали ще одного, 36-річного, співучасника.

Після погодження із «замовником» зловмисники знищили автомобіль «Peugeot 307SW», що належав волонтерській організації.

Невдовзі після цього удвох із першим спільником жінка підпалила волонтерський «Volkswagen Т5».

Наприкінці серпня вона залучила до підпалів судимого за крадіжки та наркозлочини сусіда, який щойно звільнився з місць позбавлення волі.

За вказівкою жінки він підпалив шафу обігріву Укрзалізниці.

А три дні по тому спалив автомобіль «Renault Trafic» захисного кольору, який використовувався ТЦК та СП.

У вересні жінка залучила до підпалу ще одного, 39-річного, спільника. Він підпалив автомобіль «Hyundai Tucson», що належав учаснику бойових дій.

Усі зловмисники були затримані СБУ та Нацполіцією «по гарячих слідах».

Під час обшуків у них вилучили телефони, через які відбувалася координація злочинної діяльності, банківські картки, речові докази вчинення підпалів, а також наркотичні засоби та зброю.

У ході досудового розслідування Служба безпеки встановила всі деталі скоєння ними злочинів.

Основна фігурантка та двоє її спільників обвинувачується у співучасті в злочинах за такими статтями Кримінального кодексу (відповідно до вчиненого кожним із них):

– ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану);

– ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період);

– ч. 2 ст. 194 (умисне знищення майна шляхом підпалу);

– ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами);

– ч. 1 ст. 309 (незаконне придбання та зберігання психотропних речовин).

Жінці загрожує 15 років тюрми або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна.

На двох її спільників очікує до 10 років позбавлення волі.

Матеріали щодо 36-річного та 39-річного співучасників підпалів розслідуються в окремих кримінальних провадженнях.