Відійшов у засвіти актор коломийського театру Володимир Гелецький

Помер актор Коломийського драматичного театру Володимир Гелецький.

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Про це пише Правда.іф з посиланням на Галичину

«На 62 році життя раптово дали збій його життєві сили. Вичерпалась та життєва енергія, яку він щедро дарував нам і всьому світові своїми ролями. В зеніті життєвого віку він полишив сцену, земне суєтне буття і представив свою душу на сповідь перед Всевишнім за виконання, призначеної Небесами, своєї головної життєвої ролі, свого призначення, своєї місії. В нашому театральному житті і на сцені він був різним – і завжди був цікавим: чи йдеться про головну роль – Івана Дідуха в «Камінному хресті» Стефаника, Івана – в «Гуцульському році» Гната Хоткевича, Мартина Борулі в одноіменній виставі І. Карпенка – Карого, чи не менш цікаві персонажі в інших сценічних роботах і для дорослих, і для дітей, яких в його репертуарному доробку на нашій сцені налічується понад сорок», – повідомляють у театрі.

Народився Володимир Гелецький 06 травня 1963 року в с. Пищатинці Борщівського району Тернопільської області. В 1986 році закінчив учбово – театральну студію при Національному академічному українському драматичному театрі імені Марії Заньковецької (клас заслуженого артиста України М. Яременка, народного артиста України Б. М. Козака, народної артистки України Л. М. Кадирової). Працював в Рівненському академічному обласному українському музично-драматичному театрі, Івано-Франківській обласній філармонії. З листопада 2013 року і до останнього дня був служителем Мельпомени в нашій театральній трупі.