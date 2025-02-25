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Косівчанин хотів збути близько 7 тонн контрафактного спирту
Диван на коліщатках в темній вітальні

Косівчанин хотів збути близько 7 тонн контрафактного спирту

Автор: Олег Мамчур
25/02/2025 09:39
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За процесуального керівництва прокурорів Івано-Франківської обласної прокуратури та Коломийської окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт щодо жителя Косівського району за фактом незаконного придбання та зберігання з метою збуту незаконно виготовленого етилового спирту.

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Досудовим розслідування установлено, що 38-річний чоловік незаконно придбав близько 7 тонн незаконно виготовленого етилового спирту.

«Товар» він зберігав в орендованому складському приміщені в Коломийському районі та планував у подальшому його реалізувати.

Правоохоронці викрили зловмисника та вилучили контрафактний спирт.

Досудове розслідування здійснювали слідчі СВ відділення поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області.