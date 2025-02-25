Косівчанин хотів збути близько 7 тонн контрафактного спирту

За процесуального керівництва прокурорів Івано-Франківської обласної прокуратури та Коломийської окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт щодо жителя Косівського району за фактом незаконного придбання та зберігання з метою збуту незаконно виготовленого етилового спирту.
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Досудовим розслідування установлено, що 38-річний чоловік незаконно придбав близько 7 тонн незаконно виготовленого етилового спирту.
«Товар» він зберігав в орендованому складському приміщені в Коломийському районі та планував у подальшому його реалізувати.
Правоохоронці викрили зловмисника та вилучили контрафактний спирт.
Досудове розслідування здійснювали слідчі СВ відділення поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області.