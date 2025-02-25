Якою буде погода на Івано-Франківщині 25 лютого

25 лютого на Івано-Франківщині переважатиме хмарність з проясненнями, без опадів. Вдень синоптики прогнозують до 9° тепла.
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Про це інформують на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру.
- Температура повітря в Івано-Франківську вночі — 3-5° морозу, вдень стовпчики термометрів показуватимуть 7-9° тепла.
- По області вночі — 2-7° морозу, вдень — 4-9° тепла.
- У високогір’ї Карпат вночі — 5-10° морозу, вдень — від 2° морозу до 3° тепла.