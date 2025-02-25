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Якою буде погода на Івано-Франківщині 25 лютого
Диван на коліщатках в темній вітальні

Якою буде погода на Івано-Франківщині 25 лютого

Автор: Олег Мамчур
25/02/2025 09:11
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ДІМ РІА
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25 лютого на Івано-Франківщині переважатиме хмарність з проясненнями, без опадів. Вдень синоптики прогнозують до 9° тепла.

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Про це інформують на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру.

  • Температура повітря в Івано-Франківську вночі — 3-5° морозу, вдень стовпчики термометрів показуватимуть 7-9° тепла.
  • По області вночі — 2-7° морозу, вдень — 4-9° тепла.
  • У високогір’ї Карпат вночі — 5-10° морозу, вдень — від 2° морозу до 3° тепла.

Вітер — південно-східний, 5-10 метрів за секунду. Видимість на автошляхах — добра.