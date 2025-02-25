Чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події

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25 лютого – 175 років від дня народження Володимира Барвінського (1850-1883), громадського діяча і письменника, редактора і засновника часопису «Діло», одного з творців української національно-політичної ідеології;

– 150 років від дня народження Якова Оренштайна (1875-1942), засновника і власника видавництва «Українська Накладня» в м. Коломиї (нині адміністративний центр Коломийської територіальної громади Коломийського району);

– 105 років від дня народження Михайла Клапчука (1920-1984), історика, етнографа, археолога, краєзнавця, дослідника Делятинщини, родом з с. Корнич Коломийського району (нині Коломийської міської територіальної громади Коломийського району). Похований в смт Делятині Надвірнянського району (нині адміністративний центр Делятинської селищної територіальної громади Надвірнянського району);

– 85 років виповнюється Миколі Лесюку (1940), мовознавцю, професору Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, завідувачу кафедри слов’янських мов, лауреату премії ім. Марійки Підгірянки обласної організації Товариства «Просвіта» та міської премії ім. І. Франка за книжку «Доля моєї мови», уродженцю с. Ковалівка Коломийського району (нині Нижньовербізької територіальної громади Коломийського району).

Рубрика виходить за підтримки Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.Франка. Окрема подяка відділу краєзнавчої літератури.