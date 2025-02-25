Від початку повномасштабного вторгнення, на Франківщині зареєстрували понад 13 тисяч шлюбів

На Івано-Франківщині з початку повномасштабної війни і до сьогодні було зареєстровано 18 382 шлюби.

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Про це повідомила начальниця Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції Юлія Бабина під час ефіру на ОТБ “Галичина”, інформує “Галка”.

Найбільше одружень серед західного регіону зафіксували у Львівській області – 33 902 шлюби, а найменше в Чернівецькій – 8 185.

Пік реєстрації шлюбів припав на 2022 рік, на думку Юлії Бабиної, коли багато військовослужбовців одружувалися, користуючись створеними для цього спрощеними умовами. Наразі спостерігається певний спад, проте очікується, що у 2024–2025 роках ця послуга знову стане популярнішою.

Щодо розлучень, то за останні три роки на Прикарпатті офіційно розірвали шлюб 2 516 пар. Водночас ця статистика включає лише розлучення за взаємною згодою, які оформлюють через органи ДРАЦС. Розлучення через суд, зокрема у випадках, коли є діти або майнові спори, в статистиці не враховані. Загалом, за офіційними даними, кількість розлучень у десятки разів менша, ніж кількість одружень.