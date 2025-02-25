Африканська чума вже на Прикарпатті: мисливці виявили у лісі туші мертвих кабанів

На Івано-Франківщині, в мисливських угіддях Тлумацької громади, було виявлено трупи диких кабанів, у яких лабораторно підтвердили африканську чуму свиней.

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Про це своїх читачів інформує новинний ресурс Правда іф, із посиланням на Українське товариство мисливців і рибалок – УТМР.

Про запровадження карантину у цьому регіоні поки невідомо. Раніше двох мертвих диких кабанів знайшли на Косівщині та 12 свиней породи “чорний мангал” на сміттєзвалищі в Брошнів-Осаді. У всіх випадках лабораторно підтвердили африканську чуму та впровадили карантин.

До слова, африканська чума свиней не є небезпечною для людей, але вірус довго зберігається в м’ясі та довкіллі, що ускладнює боротьбу з ним.