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Сьогодні у Перегінську прощатимуться із полеглим морпіхом Богданом Мельником
Диван на коліщатках в темній вітальні

Сьогодні у Перегінську прощатимуться із полеглим морпіхом Богданом Мельником

Автор: Ігор Василик
25/02/2025 08:01
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Боронячи українську землю від окупантів, загинув Богдан МЕЛЬНИК 1972 р.н., патріот, активіст, учасник Революції Гідності, доброволець АТО, війни на сході України з 2014 року житель селища Перегінськ Калуського району Івано-Франківської області, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.

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У понеділок 24 лютого, скорботний кортеж із тілом полеглого морського піхотинця востаннє прибув до рідного дому, де скорботна громада його зустріла на колінах.

Чин Похорону полеглого захисника відбудеться у вівторок 25.02.2025 об 11.00 годині, за адресою селище Перегінське, вулиця Лесі Українки 39.

Поховають полеглого захисника на Алеї Героїв кладовища у селищі Перегінське.

е сім’ї, родини та разом низько схиляємо голову в глибокій скорботі.

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