На Франківщині засудили учасників організованої групи, які готували для збуту канабіс на мільйони євро

На Івано-Франківщині засуджено двох членів організованої групи за облаштування нарколабораторії з вирощування канабісу в Косівському районі з метою збуту. Провадження щодо третього фігуранта призупинено через його мобілізацію.

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Про це повідомили на Facebook-сторінці прокуратури області.

Як з’ясували слідчі, підозрювані виготовляли канабіс в орендованих приміщеннях — теплицях площею 40 тисяч квадратних метрів.

“Керував злочинною діяльністю раніше судимий місцевий житель, який розподіляв обв’язки між двома іншими учасниками, а також залучав найманих працівників для посіву та вирощування нарковмісних рослин. Учасники організованої групи виконували функції “агрономів” та “охоронців” нарколабораторії, а також контролювали роботу завербованого персоналу”, — йдеться у дописі.

За інформацією прокуратури, обвинувачені налагодили повний виробничий цикл: вентиляційну систему, опалення, освітлення, посів, полив рослин до виготовлення готової “продукції”.

У вересні 2019 року поліцейські обшукали територію тепличного комплексу. Вони вилучили майже 90 тисяч рослин коноплі, приблизно 700 кілограмів канабісу, а також промислове обладнання. Вартість вилученого наркотичного засобу за цінами “чорного” ринку становила десятки мільйонів євро.

Суд виніс вирок учасникам організованої групи. Їх визнали винними за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 310, ч. 3 ст. 313, ч. 2 ст. 317 Кримінального кодексу України — незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання з метою збуту наркотичних засобів у особливо великих розмірах, посів та вирощування конопель, викрадення та привласнення обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, організація та утримання місця для незаконного виготовлення наркотичних засобів.

Співорганізатору групи призначили покарання — дев’ять з половиною років позбавлення волі з конфіскацією майна, його спільнику — дев’ять років ув’язнення з конфіскацією майна. Щодо ще одного учасника організованої групи кримінальне провадження зупинене через його мобілізацію у військо.