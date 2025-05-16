ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Диван на коліщатках в темній вітальні

Калуська громада зустріне “на щиті” полеглого бійця Завадецького Олега

Автор: Оксана Марушкевич
16/05/2025 15:01
-Реклама
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
-Реклама
-Реклама
-Реклама
Азов
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

17 травня, у суботу, Калуська громада зустрічатиме Героя – голинянина Олега Завадецького.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

Пише Правда.іф з посиланням на Андрія Найду.

17 травня, о 12 годині — виїзд траурної колони з тілом полеглого Воїна від Калуської ЦРЛ маршрутом:

◾️ вул. Івано-Франківська;

◾️вул. Бандери;

◾️ вул. Грушевського;

◾️вул. Долинська;

◾️Пійло;

◾️Голинь;

◾️ Церква Покрови Святої Богородиці УГКЦ с.Голинь.

Початок парастасу — о 13 годині.

Пізніше тіло полеглого нашого Захисника везтимуть до рідного дому за адресою: с. Голинь, вул. Яремчука,15.

Чин похорону розпочнеться у неділю, 18 травня, о 12 годині від рідної домівки Героя.

Відправа у церкві Покрови Святої Богородиці УГКЦ с. Голинь.

Похоронять полеглого Захисника Олега Завадецького на кладовищі рідного села.

Вічна пам’ять і шана Герою Олегові Завадецькому!