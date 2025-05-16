Калуська громада зустріне “на щиті” полеглого бійця Завадецького Олега

17 травня, у суботу, Калуська громада зустрічатиме Героя – голинянина Олега Завадецького.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Пише Правда.іф з посиланням на Андрія Найду.
17 травня, о 12 годині — виїзд траурної колони з тілом полеглого Воїна від Калуської ЦРЛ маршрутом:
вул. Івано-Франківська;
вул. Бандери;
вул. Грушевського;
вул. Долинська;
Пійло;
Голинь;
Церква Покрови Святої Богородиці УГКЦ с.Голинь.
Початок парастасу — о 13 годині.
Пізніше тіло полеглого нашого Захисника везтимуть до рідного дому за адресою: с. Голинь, вул. Яремчука,15.
Чин похорону розпочнеться у неділю, 18 травня, о 12 годині від рідної домівки Героя.
Відправа у церкві Покрови Святої Богородиці УГКЦ с. Голинь.
Похоронять полеглого Захисника Олега Завадецького на кладовищі рідного села.
Вічна пам’ять і шана Герою Олегові Завадецькому!