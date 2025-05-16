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У Коломийському закладі освіти відкриють нове облаштоване укриття

Автор: Оксана Марушкевич
16/05/2025 15:16
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За державного фінансування планується облаштувати 35 нових укриттів у школах по всій Україні, в тому числі і на Прикарпатті.

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Пише Правда.іф з посиланням на Світлану Онищук

Йдеться про Коломийський ліцей № 5 ім. Тараса Шевченка, де спрямують 2,54 млн грн державних коштів. 

Реалізують проєкт на умовах співфінансувння з місцевого бюджету. 

Загалом держава передбачила  1,1 млрд грн субвенції для 19 областей.

Кошти надійшли через платформу DREAM, що дозволяє відкрито відстежувати кожен етап реалізації — від заявки до звіту.