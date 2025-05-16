У Коломийському закладі освіти відкриють нове облаштоване укриття

За державного фінансування планується облаштувати 35 нових укриттів у школах по всій Україні, в тому числі і на Прикарпатті.

Пише Правда.іф з посиланням на Світлану Онищук

Йдеться про Коломийський ліцей № 5 ім. Тараса Шевченка, де спрямують 2,54 млн грн державних коштів.

Реалізують проєкт на умовах співфінансувння з місцевого бюджету.

Загалом держава передбачила 1,1 млрд грн субвенції для 19 областей.

Кошти надійшли через платформу DREAM, що дозволяє відкрито відстежувати кожен етап реалізації — від заявки до звіту.



